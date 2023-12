Dovrebbe essere rilasciato a febbraio il prossimo importante aggiornamento di Windows 11, update che dovrebbe portare con sé diverse interessanti novità.

Noto come “Moment 5” o “February 24 Moment” per Windows 11, questo aggiornamento avrà come obiettivo anche quello di apportare le modifiche necessarie al sistema operativo per renderlo conforme al Digital Markets Act (DMA).

Cosa sappiamo sull’aggiornamento di febbraio 2024 per Windows 11

Proprio come i precedenti update di questo tipo, Moment 5 verrà fornito come aggiornamento cumulativo tramite Windows Update, probabilmente inserito nella versione Patch Tuesday di marzo 2024 (dopo essere stato reso disponibile come aggiornamento di anteprima opzionale a fine febbraio).

Gli aggiornamenti Moment non sono facoltativi per sempre e, pertanto, Windows Update installerà automaticamente Moment 5 nel caso in cui l’utente non dovesse richiederlo manualmente.

Moment 5 sarà offerto solo agli utenti che usano Windows 11 versione 23H2 e sarà l’ultimo update di questo tipo per il 2023, in quanto il successivo grande aggiornamento di sistema, nome in codice Hudson Valley, sarà rilasciato a gennaio 2024.

Tra le novità che verranno implementate con Moment 5 vi sono la possibilità di inserire l’input con un pennino direttamente nelle caselle di testo del sistema operativo (ciò rende l’interazione con un accessorio di questo tipo molto più piacevole), la possibilità per i provider di ricerca di terze parti come Google o Yahoo di creare un plug-in per il riquadro di ricerca di Windows (ciò per consentire agli utenti di passare rapidamente da Bing a un altro provider) e la possibilità di disinstallare alcune applicazioni di sistema, come Edge, Cortana, Fotocamera e Foto.

Ed ancora, con Moment 5 migliorerà il sistema di condivisione nelle vicinanze, verranno apportate delle piccole modifiche al pannello delle impostazioni rapide, mifliorerà l’esperienza offerta da Copilot con funzionalità aggiuntive e gli utenti avranno la possibilità di disabilitare l’integrazione di Microsoft News all’interno della Widget Board (che consentirà ai servizi di notizie di terze parti di creare un plug-in che si integri con tale sistema).

Per quanto riguarda le applicazioni, con Moment 5 vi saranno miglioramenti per il Blocco Note e per il Microsoft Store, che si avvierà più rapidamente e potrà contare su una nuova scheda “Arcade” (consentirà agli utenti di giocare a giochi istantanei che non devono essere scaricati).

Con Moment 5, infine, miglioreranno l’integrazione di Windows 365 con Windows 11 (con la possibilità per un’organizzazione di personalizzare la pagina di accesso con il proprio logo per i dipendenti che inseriscono le credenziali del Cloud PC, un nuovo pulsante di disconnessione in Visualizzazione attività e una nuova Modalità Dedicata) e le funzionalità relative all’accessibilità (Voice Access supporterà più monitor e potrà contare su scorciatoie vocali per creare creare comandi personalizzati).

In sostanza, le novità da provare non mancheranno.