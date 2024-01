Alimentando un mercato notebook a dir poco in fermento, anche Xiaomi si prepara al lancio di un nuovo portatile ad alte prestazioni che arriverà sotto il brand Redmi. Parliamo dell’inedito Redmi G Pro 2024, un dispositivo che sfrutterà i nuovi processori Intel Core 14a gen HX della famiglia Raptor Lake e che per questo potrebbe arrivare a ridosso del CES 2024. Ma non è tutto, il colosso asiatico sta testando anche le prime soluzioni basate su piattaforma Snapdragon X Elite, molto attese dagli addetti ai lavori dopo un lancio ufficiale a dir poco ad alto profilo.

Redmi G Pro 2024: prestazioni solide con Intel Core i9 14a gen

Secondo fonti vicine all’azienda, Xiaomi sarebbe già pronta per il lancio del Redmi G Pro 2024, notebook che potrà contare sulla piattaforma Intel Core 14 gen HX, attesa proprio per la fiera di Las Vegas. Si parla di almeno due modelli, una basata su processore Intel Core i5-14500HX e una col più potente Core i9-14900HX abbinato a una GPU GeForce RTX 4060 Max-Q; entrambe le versioni saranno dotate di 16 GB di RAM DDR5, mentre riguardo la configurazione delle CPU, ricordiamo che il Core i9 sarà 24 core/32 thread con una frequenza Boost a 5,8 GHz (max 157 watt), mentre il Core i5 scende a 14 core/20 thread con Boost a 4,9 GHz.

Le novità Xiaomi non finiscono qui, infatti l’azienda starebbe testando anche i primi dispositivi portatili basati su piattaforma Qualcomm Snapdragon X Elite, puntando in questo caso ai laptop ultraleggeri a basso consumo. Ricordiamo che la proposta Qualcomm punta tutto sull’architettura Arm e in particolare sulla CPU Oryon da 12 core con frequenza Boost a 4,3 GHz.

Sulla carta i notebook Snapdragon X Elite hanno tutto quello che serve: GPU Adreno da 4,6 TFLOPS, NPU dedicata Hexagon e un reparto memoria che supporta memorie RAM LPDDR5X 8.533 MT/s e storage PCI-E Gen 4; il reparto rete non è da meno e prevede 5G, WiFi 7, Bluetooth 5.4 e USB 4.0. Staremo a vedere come renderanno sul campo questi nuovi dispositivi, paragonati soprattutto alla vasta flotta di notebook Windows AMD e Intel che stanno per arrivare al CES 2024.

