A giorni Xiaomi lancerà gli smartphone della serie Redmi K70, tuttavia il colosso cinese coglierà l’occasione per presentare anche altri dispositivi, tra i quali un nuovo notebook con display da 16 pollici, un paio di cuffie true wireless e uno smartwatch.

Ora possiamo vedere questi prodotti in anteprima grazie ai materiali di stampa trapelati che rivelano immagini e alcune specifiche dei dispositivi.

Redmi Book 16 (2024)

Stando a quanto trapelato Redmi Book 16 (2024) è animato da un processore Intel i5-13500H abbinato a RAM LPDDR5 a 6.400 MB/s.

Il notebook adotta un sistema di raffreddamento rinnovato con doppie ventole e doppi dissipatori di calore da 8 mm e offre 3 porte USB-3.2, una porta USB-C per la ricarica, una porta HDMI e un jack combinato per cuffie/microfono.

Redmi Watch 4

Secondo le immagini promozionali trapelate Redmi Watch 4 è disponibile con una varietà di cinturini in silicone, acciaio inossidabile, pelle e tessuto, inoltre è il primo Redmi Watch con cassa in alluminio.

La società ha rivelato che Watch 4 offrirà un display AMOLED LTPS da 1,97 pollici con una frequenza di aggiornamento di 60 Hz e una luminosità di picco fino a 600 nit.

Redmi Buds 5 Pro

Le cuffie true wireless Redmi Buds 5 Pro arriveranno nei colori nero, bianco e blu con design in-ear. I materiali di marketing dichiarano una riduzione del rumore fino a 52 dB e driver dinamici con tweeter rivestiti in ceramica da 10 mm, oltre a woofer placcati in titanio da 11 mm.

Per il momento non resta che attendere l’evento di lancio della serie di smartphone Redmi K70 per scoprire di più su questi dispositivi in arrivo.

