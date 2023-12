LG anticipa uno dei suoi prodotti più avveniristici per la casa intelligente del futuro che mostrerà al CES 2024. Si tratta di un robot semovente che si occuperà di gestire la smart home liberando l’umano dalle faccende domestiche a carattere tecnologico, grazie a un massiccio impiego dell’intelligenza artificiale.

Parte della visione “Zero Labor Home” di LG, il piccolo e simpatico robot autonomo potrà muoversi per la casa, nonché apprendere, comprendere e impegnarsi in conversazioni complesse con le persone che ci abitano.

LG anticipa il robot semovente Smart Home AI Agent

Grazie al design avanzato delle ruote a “due gambe”, lo Smart Home AI Agent di LG è in grado di spostarsi all’interno della casa in modo indipendente e di interagire verbalmente con gli utenti esprimendo emozioni attraverso movimenti resi possibili dalle articolazioni delle gambe, oltre che attraverso le espressioni facciali sul display.

Il robot tuttofare fa uso della tecnologia di intelligenza artificiale multimodale che combina il riconoscimento di voce e immagini con l’elaborazione del linguaggio naturale per comprendere il contesto e le intenzioni, nonché di comunicare attivamente con gli utenti.

Sul lato pratico questo hub per la smart home semovente controlla gli elettrodomestici intelligenti e i dispositivi IoT domestici sfruttando la fotocamera integrata, il microfono e vari sensori per raccogliere dati ambientali in tempo reale, tra cui temperatura, umidità e qualità dell’aria.

Il robot può anche fungere da monitor per gli animali domestici e da guardia di sicurezza pattugliando la casa quando non c’è nessuno, inviando notifiche sullo smartphone se ad esempio vede una finestra lasciata aperta.

Quando l’utente torna a casa, il robot lo accoglierà alla porta come farebbe un animale domestico, comprenderà le sue emozioni analizzando la sua voce e le sue espressioni facciali e selezionerà la musica o altri contenuti in base all’umore del suo padrone.

Il robot può assistere gli utenti nella loro vita quotidiana, ad esempio fornendo loro dettagli sul trasporto, aggiornamenti meteo, orari personali o promemoria per assumere farmaci.

LG mostrerà l’agente domestico AI e le sue ultime soluzioni intelligenti al CES 2024 che si terrà a Las Vegas dal 9 al 12 gennaio 2024.

Potrebbe interessarti: Migliori robot lavapavimenti di Dicembre 2023, ecco i nostri consigli