OnePlus Buds 3 in arrivo: già ufficiali design e data di lancio

L’inizio del 2024 si preannuncia scoppiettante per OnePlus, che terrà un evento di lancio proprio nei primi giorni del nuovo anno e affiancherà al chiacchierato OnePlus 12R anche delle nuove cuffie true wireless: tra pochi giorni scopriremo ogni dettaglio delle OnePlus Buds 3, ma intanto il loro design è già ufficiale.

Prima occhiata alle OnePlus Buds 3, in arrivo tra pochi giorni

Il 4 gennaio 2024 si terrà il primo evento dell’anno griffato OnePlus: il produttore cinese ha già confermato nei giorni scorsi che l’evento in questione sarà teatro della presentazione ufficiale dell’anticipato OnePlus Ace 3, svelando altresì una novità senza precedenti: il gemello internazionale di questo modello, identificato come OnePlus 12R, verrà commercializzato anche in Nord America ed Europa.

Ebbene, come spesso accade, la casa cinese ha iniziato a centellinare su Weibo le novità prossime alla presentazione e qualche ora fa ha annunciato che la conferenza del 4 gennaio prossimo accenderà i riflettori anche sulle cuffie senza fili OnePlus Buds 3. L’immagine promozionale visibile qui sotto ci permette anche di conoscere ogni particolare estetico delle nuove cuffie e della loro custodia di ricarica.

Le OnePlus Buds 3, dunque, sono delle cuffie true wireless di tipo in ear. Quanto al design, le cuffie si caratterizzano per una doppia finitura che ricorda quella delle precedenti Buds Pro 2 e Buds Pro 2R: lucida lungo lo stelo e opaca man mano che ci si avvicina alla punta in silicone; la custodia di ricarica è di forma squadrata e si abbina alle due colorazioni previste per le cuffie: Space Grey e Clear Sea Blue.

L’immagine promozionale parla di audio di qualità alla portata di tutti, non nascondendo l’aspirazione a diventare la prima scelta degli utenti OnePlus.

Le caratteristiche tecniche delle cuffie non sono ancora ufficiali, ma si parla di woofer da 10,4 mm e tweeter da 6 mm, aggiungendo al pacchetto anche la cancellazione del rumore fino a 48 dB, la connettività a due dispositivi per volta, la certificazione IP55 e il supporto a Google Fast Pair; secondo Digital Chat Station, le OnePlus Buds 3 potranno contare anche su caratteristiche di pregio come audio spaziale 3D, LHDC 5.0 e fino a 44 ore di autonomia.

Prezzo e disponibilità

Nel momento in cui scriviamo, il prezzo di listino delle OnePlus Buds 3 non è stato ancora comunicato, né è stata resa nota la data a partire dalla quale saranno disponibili all’acquisto. Ad ogni modo, i clienti in Cina possono già preordinarle tramite JD, OPPO Mall e Tmall; insomma, ormai ci siamo.

