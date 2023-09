Da oggi gli utenti italiani hanno una scelta in più per quanto riguarda l’acquisto di cuffie true wireless: sono disponibili in preordine le OnePlus Buds Pro 2R, cuffie che offrono a un maggior numero di utenti la possibilità di sperimentare l’audio wireless della casa cinese.

OnePlus Buds Pro 2R disponibili in Italia con offerta di lancio

OnePlus non è nuova nel mondo delle cuffie true wireless, vista l’ampia disponibilità di modelli sul suo shop online ufficiale (tra cui le recenti OnePlus Buds Pro 2 e OnePlus Nord Buds 2). L’ecosistema audio premium del produttore accoglie un nuovo elemento con le OnePlus Buds Pro 2R, disponibili da oggi in preordine in Italia e in Europa. A livello hardware le cuffie condividono alcuni elementi con le OnePlus Buds Pro 2, tra cui i doppi driver da 11 e 6 mm (sistema Dual Driver MelodyBoost in collaborazione con Dynaudio) e la potente cancellazione attiva del rumore (ANC) da 48 dB, ma vengono proposte a un prezzo di vendita inferiore.

Le nuove true wireless offrono una certificazione IP55 contro gli spruzzi d’acqua e l’ingresso di quantità limitate di polvere, che le rendono utilizzabili durante l’allenamento e l’attività fisica in generale. La batteria garantisce un’autonomia fino a un totale di 39 ore di riproduzione ed è compatibile con la ricarica rapida. Per quanto concerne la connettività, non manca il supporto a Bluetooth 5.3 e LHDC 4.0.

Le OnePlus Buds Pro 2R sono disponibili da oggi in preordine sul sito ufficiale del produttore, con spedizioni previste a partire dal 25 settembre 2023 (senza costi aggiuntivi). Sono acquistabili nella versione Misty White, con una colorazione bianca intensa affiancata a una base a contrasto. Per il periodo di preordine è previsto uno sconto di 20 euro: di conseguenza il prezzo di vendita è di 129 euro anziché 149 euro. Chi è interessato all’acquisto può seguire il link qui in basso:

Acquista OnePlus Buds Pro 2R in offerta di lancio

