In occasione del lancio di OnePlus 11, l’azienda cinese ha presentato per il mercato italiano anche un paio di cuffie true wireless di fascia alta e una tastiera meccanica wireless. Le prime si chiamano OnePlus Buds Pro 2 e in Cina sono state ufficializzate poco più di un mese fa. Sono dotate di un sistema di cancellazione attiva del rumore, dell’audio spaziale di Google, del Bluetooth 5.3 LE, di una calibrazione audio firmata Dynaudio e, di autonomia in abbondanza.

Mentre OnePlus Featuring 81 Pro è la tastiera, una meccanica wireless Keychron compatibile sia con Windows che con macOS e Linux, con corpo in alluminio e tasti marble-mallow. Ma per tutti i dettagli, seguiteci.

Caratteristiche e funzioni delle OnePlus Buds Pro 2

OnePlus le ha prodotte in collaborazione con Dynaudio, azienda cinese specializzata nella produzione di altoparlanti. S’intuisce già da qui la particolare cura riservata alla qualità audio di queste nuove cuffie true wireless, che rientrano nella fascia elevata del mercato per varie ragioni.

All’interno di auricolari piccoli e leggeri (pesano 4,9 grammi ciascuno, mentre la custodia tocca 47,3 grammi) trovano posto due altoparlanti polimerici a cristalli liquidi: un woofer da 11 mm e un tweeter da 6 mm, che promettono di coprire una gamma di frequenze che va da 10 a 40 KHz.

Le OnePlus Buds Pro 2 supportano la tecnologia audio spaziale di Google, sviluppata per Android 13 che permette alle cuffie di offrire all’ascoltatore un’esperienza immersiva e a 360°, utile sia per ascoltare i brani che nella fruizione dei contenuti video compatibili.

Da menzionare anche la presenza della funzione Fast Pair di Android per collegamenti rapidi con un solo tocco e Audio Switching, funzionalità grazie alla quale le cuffie si possono connettere a due dispositivi allo stesso tempo, senza che l’utente debba intervenire manualmente per cambiare la sorgente audio.

Grazie ai 3 microfoni montati su ciascun auricolare e al sistema di cancellazione attiva del rumore che garantisce riduzioni fino a 48 db, le OnePlus Buds Pro 2 promettono chiamate possibili nella maggior parte degli scenari, cancellazione del rumore che è fra l’altro personalizzabile e adattabile in base alla forma delle proprie orecchie. Grazie alla superficie sensibile al tocco si possono gestire appieno, ma niente controlli touch del volume, purtroppo.

Per il resto, si segnala il supporto al protocollo di trasmissione LHDC 4.0 (in arrivo la versione 5.0 con un prossimo aggiornamento), ai codec AAC, SBC e LC3, la latenza a 54 ms, la certificazione Hi-Res Audio, la resistenza agli schizzi d’acqua e alla polvere (sono certificate IP55 le cuffie, IPX4 la custodia) e offrono un’autonomia notevole.

Grazie alla custodia di ricarica dedicata promettono fino a 39 ore di utilizzo con sistema di cancellazione del rumore disattivato (25 con ANC attivo), mentre singolarmente arrivano a 9 ore con ANC spento, 6 quando attivo. Non manca il supporto alla ricarica wireless Qi e a quella rapida, che in 10 minuti garantisce fino a 10 ore di riproduzione

La tastiera meccanica OnePlus Featuring 81 Pro nei dettagli

Cuffie a parte, l’altro prodotto che OnePlus ha lanciato oggi è una tastiera meccanica a 81 tasti senza tastierino numerico, anticipata già in precedenza da diversi rumor. È la prima meccanica mai prodotta dall’azienda cinese, nonché la prima ad arrivare con una particolare tipologia di tasti chiamati marble-mallow, che grazie all’utilizzo di un elastomero termoplastico, promettono un maggiore comfort.

Come anticipato, è stata realizzata in collaborazione con Keychron, un marchio di primo piano nel campo delle tastiere che ha contribuito anche a rendere questa OnePlus Featuring 81 Pro compatibile anche con tutti e tre i sistemi operativi principali: Windows, macOS e Linux.

È realizzata con un corpo in alluminio, personalizzata con vari elementi caratteristici di OnePlus, come il tasto ESC che riporta il logo o l’interruttore di selezione che permette di cambiare modalità d’utilizzo. Mentre per quel che riguarda gli interruttori è possibile sceglierla con gli switch rossi Winter Bonfire o con i Summer Breeze blu.

Per il resto, della tastiera meccanica OnePlus Featuring 81 Pro bisogna segnalare il supporto alla connettività Bluetooth 5.1, la porta USB di tipo C per la ricarica e la presenza di una batteria da 4.000 mAh, che non sappiamo al momento quanta autonomia le possa garantire.

Prezzi e disponibilità di OnePlus Buds Pro 2 e OnePlus Featuring 81 Pro

Le cuffie OnePlus Buds Pro 2 arrivano nei colori Obsidian Black e Arbor Green. Sono già disponibili in Italia al prezzo di 179 euro e le potete acquistare direttamente sul sito web di OnePlus, anche se ci aspettiamo siano presto disponibili anche su Amazon.

Bisogna invece pazientare un po’ per la tastiera meccanica OnePlus Featuring 81 Pro, perché non conosciamo né i prezzi né le informazioni sulla disponibilità italiana. Il sito web di OnePlus riporta soltanto che i preordini inizieranno dal mese di aprile, ma vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.

