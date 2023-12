Sony aveva recentemente annunciato che tutti i contenuti Discovery acquistati sul PlayStation Store sarebbero stati cancellati entro la fine dell’anno corrente.

L’azienda aveva spiegato che a partire dal 31 dicembre 2023 non sarebbe più stato possibile guardare i contenuti Discovery acquistati in precedenza, aggiungendo che i contenuti sarebbero stati rimossi dalla libreria video. Ora la società ha annunciato di aver fatto un passo indietro su questa contestata decisione.

La società ha da poco annunciato che non eliminerà gli oltre 1.300 contenuti Discovery dalle librerie degli utenti PlayStation.

In origine Sony aveva giustificato la decisione di eliminare i contenuti Discovery con una generica questione dipendente dai suoi accordi di licenza con i fornitori di contenuti, ma ora la società ha annunciato che in virtù degli accordi di licenza aggiornati, la rimozione dei contenuti Discovery prevista per il 31 dicembre 2023 non verrà più eseguita.

Sony rinegozia l’eliminazione dei contenuti Discovery dalla PlayStation

Secondo quanto riportato sul sito PlayStation, Warner Bros., proprietario di Discovery, ha negoziato un nuovo accordo di licenza con Sony che manterrà gli spettacoli Discovery acquistati sulla piattaforma “almeno per i prossimi 30 mesi”.

La rinegoziazione potrebbe essere arrivata in seguito alle numerose contestazioni che PlayStation ha ricevuto dopo l’annuncio iniziale di rimuovere tutti i contenuti di Discovery TV, inclusi quelli acquistati dagli utenti della piattaforma.

Qualunque sia stato il movente alla base della decisione, i contenuti di Discovery continueranno a essere accessibili sulla piattaforma PlayStation almeno per altri due anni e mezzo.

