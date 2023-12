Con un breve comunicato apparso nelle scorse ore sul sito ufficiale, CableMod ha annunciato di aver dato il via alla procedura di richiamo per alcuni adattatori 12VHPWR angolati che, stando a quanto dichiara la stessa azienda, presenterebbero dei difetti, risultando quindi potenzialmente inaffidabili oltre che pericolosi per componenti hardware come la scheda video. Per tutti quegli utenti che utilizzano una NVIDIA GeForce RTX 4090 con questa tipologia di adattatore si tratta di una problematica molto seria, da non sottovalutare, basti pensare che l’azienda ha ritirato prontamente dal mercato i prodotti e consiglia vivamente di non utilizzarli in futuro.

Prima di andare avanti, ricordiamo che il boom degli adattatori 12VHPWR è avvenuto dopo il lancio delle NVIDIA GeForce RTX 40, in particolare dei modelli di fascia alta che utilizzano il nuovo connettore di alimentazione ausiliario 12VHPWR (PCI-E 5.0 a 12+4pin); molti alimentatori in commercio, anche di fascia premium, sono tuttora sprovvisti di questo connettore, portando gli utenti a doversi affidare a soluzioni come quelle di CableMod. L’ideazione di questi adattatori angolati invece è legata all’altra problematica dei cavi adattatori 12VHPWR fusi perchè poco gestibili (visto l’ingombro) e “piegati” nel case con conseguente estrazione parziale del connettore di alimentazione dal suo alloggio; giusto per essere chiari, quest’ultima problematica è da ricercare anche nel posizionamento a volte errato del connettore 12VHPWR sul PCB della scheda grafica.

CableMod: gli adattatori 12VHPWR angolati sono difettosi, pericolo sicurezza

Come anticipato in apertura, CableMod ha subito interrotto la vendita degli adattatori incriminati, che ora vedremo nel dettaglio, questo dopo aver rilevato potenziali difetti che potrebbero portare a un malfunzionamento, con eventuali rischi di surriscaldamento, fusione o eventuale incendio, come del resto visto quando iniziò questo “calvario” dei cavi/adattatori 12VHPWR per la NVIDIA GeForce RTX 4090. La problematica riguarderebbe gli adattatori 12VHPWR angolati, a quanto pare sia le varianti 1.0 che 1.1; nel dettaglio i modelli CableMod interessati al richiamo sono:

CableMod adattatore 12VHPWR 90°

CableMod adattatore 12VHPWR 180° 1.0

CableMod adattatore 12VHPWR 180° 1.1

Nella nota ufficiale, il produttore ha chiaramente espresso il proprio rammarico per l’accaduto, sottolineando tra l’altro che si impegnerà a risolvere eventuali problematiche o danni (pensiamo sempre alla scheda grafica) legati al malfunzionamento di uno di questi adattatori. CableMod ha anche chiarito che il difetto in questione affligge solo gli adattatori e non i cavi angolati; nei prossimi giorni l’azienda si impegna inoltre a contattare gli utenti per una comunicazione diretta e tutte le istruzioni per il ritiro degli adattatori difettosi. Per ulteriori dettagli comunque potete consultare il link in fonte e la pagina di supporto ufficiale a questo link.

