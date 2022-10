Prima del lancio della scheda grafica GeForce RTX 4090, NVIDIA aveva confermato di aver riscontrato un potenziale problema con un prototipo di connettore realizzato da un fornitore specifico, ma di aver risolto in tempo per il lancio della scheda video e degli adattatori necessari per collegarla agli alimentatori non conformi al nuovo standard ATX 3.0.

Purtroppo due acquirenti del prodotto hanno da poco segnalato che il connettore di alimentazione a 16 pin della loro GeForce RTX 4090 si è fuso.

Ecco le prime segnalazioni di connettori della GeForce RTX 4090 fusi

Secondo quanto riportato in un paio di segnalazioni su Reddit, in un caso l’acquirente ha sentito l’inconfondibile puzza di plastica fusa uscire dal case del PC, nell’altro l’utente ha riscontrato che tutte le ventole di raffreddamento del case hanno improvvisamente iniziato a girare al massimo della velocità con assenza di segnale video sul monitor.

In entrambi i casi un’ispezione dell’interno del case ha evidenziato che il connettore di alimentazione a 16 pin della loro GeForce RTX 4090 si era fuso. L’inconveniente si è verificato con una Gigabyte Gaming OC e una TUF Gaming OC.

Il cavo dovrebbe essere in grado si sopportare fino a 600 W e la scheda grafica in questione assorbe circa 450W con picchi di 470 W, pertanto non è ancora chiaro il motivo dell’accaduto.

NVIDIA sta attualmente indagando sulla vicenda, tuttavia vale la pena ricordare che la società ha dichiarato di aver testato il prodotto in un’ampia varietà di condizioni, ma ha consigliato di lasciare uno spazio minimo di 36 mm sopra la parte superiore della scheda video per consentire una corretta curvatura del cavo e del flusso d’aria.

