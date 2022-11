NVIDIA ha rilasciato una dichiarazione ufficiale in merito ai casi di connettori di alimentazione fusi per le schede grafiche RTX 4090, I risultati iniziali basati sui 50 casi a livello globale, pari allo 0,04% delle GPU vendute, indicano che il problema può verificarsi quando il connettore del cavo di alimentazione non è inserito correttamente.

NVIDIA consiglia di controllare come sono inseriti i connettori di alimentazione

NVIDIA consiglia agli utenti di assicurarsi che i cavi di alimentazione siano collegati saldamente e in modo uniforme. A tal proposito l’azienda fornisce delle immagini come esempio che mostrano il connettore inserito in modo errato e in modo corretto. Il connettore di alimentazione deve essere inserito completamente fino al punto in cui non è visibile alcuna fessura tra le parti.

NVIDIA sta ancora indagando su tutti i nuovi casi di fusione di cavi, connettori e adattatori, ma se la vostra scheda grafica è interessata da questo problema è consigliato scollegala immediatamente e avviare la procedura di reso il prima possibile. In ogni caso è bene assicurarsi che il connettore sia inserito correttamente per evitare inconvenienti.

AMD dice la sua sul problema della fusione dei connettori di alimentazione di NVIDIA RTX 4090

Per quanto il problema della fusione dei connettori di alimentazione delle RTX 4090 sia poco diffuso, per NVIDIA si tratta di un danno di immagine notevole, in più adesso c’è il “carico” della concorrente AMD.

Sasa Marinkovic, Senior Director of Gaming Marketing di AMD, consiglia di scegliere la serie Radeon RX 7900, in quanto è dotata di doppi connettori di alimentazione a 8 pin (design di riferimento AMD), inoltre non richiede dongle di alimentazione per le GPU AMD RDNA3, incluse le schede partner.

