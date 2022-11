Un paio di settimane fa, vi abbiamo riportato la notizia delle prime segnalazioni apparse in rete in merito ai connettori fusi per le NVIDIA GeForce RTX 4090; con il passare del tempo le segnalazioni aumentano e l’azienda risponde agli utenti.

NVIDIA sta ancora indagando sui rapporti dei connettori fusi per le GeForce RTX 4090

Come avrete già intuito, sfortunatamente NVIDIA non ha una risposta chiara e univoca da dare agli utenti in merito alla problematica sopra citata, l’azienda infatti si limita a dichiarare quanto segue:

Continuiamo a indagare sui rapporti, ma non abbiamo ancora ulteriori dettagli da condividere. NVIDIA e i nostri partner si impegnano a supportare i nostri clienti e garantire loro un processo RMA accelerato.

Bisognerà attendere ancora dunque, prima che NVIDIA individui la causa del problema e proponga una soluzione; come spesso accade però la community di appassionati si rimbocca le maniche, per tentare di risolvere i problemi riscontrati prima dell’intervento dei brand.

C’è chi sostiene che l’alimentatore a 16 pin sia stato progettato male e dunque difettoso, nonché soggetto ai guasti se piegato troppo, altri invece suggeriscono di prestare maggiore attenzione nell’inserimento del connettore, sembra infatti che i guasti si verifichino in situazioni in cui l’utente non ha inserito completamente il connettore a 16 pin nella scheda; il connettore va inserito completamente, l’eventuale presenza di spazi tra la spina e il connettore porterebbe al surriscaldamento e alla fusione della componente. Altri ancora sostengono come solo alcuni adattatori siano difettosi, nello specifico quelli dotati di cavi da 150 V, visto che le stesse problematiche non si manifestano con gli adattatori di alimentazione da 300 V.

NVIDIA specifica che ci sono due tipi di cavi diversi in circolazione

Nelle ultime ore, grazie al portale Igor’s Lab è emersa qualche informazione in più: in seguito ad un colloquio con un dirigente NVIDIA si è scoperto che ci sono due tipi di cavi ufficiali, forniti in confezione con le schede GeForce RTX 4090, prodotti da due aziende differenti.

Astron e NTK sono le due aziende taiwanesi che producono i cavi in questione, sebbene la realizzazione delle componenti sia simile, differisce per qualità (potete notare tra le immagini in galleria come un cavo Astron abbia delle saldature non proprio da manuale); NTK per esempio ha sviluppato un sistema di aggancio migliore grazie all’utilizzo di un contatto a molla, in maniera differente da Astron che che ha optato per un design a due contatti a molla.

Il connettore prodotto da NTK, per come è stato concepito e realizzato, richiede una maggiore forza di pressione per essere inserito correttamente; i cavi di Astron, stando almeno alle prime valutazioni, sembra abbiano una durata inferiore ma una resistenza maggiore rispetto ai cavi dell’altro produttore. NVIDIA è attualmente impegnata nel condurre una serie di test per misurare in che modo i cicli di connessione influiscono sulla resistenza, che non dovrebbe superare i 2 Ohm; i test richiederanno comunque del tempo per essere condotti su un adeguato numero di campioni.

In definitiva, qualora foste possessori di una GeForce RTX 4090 l’unica cosa che potete fare al momento è prestare particolare attenzione nel posizionamento della spina di alimentazione a 16 pin, cercando di piegare i cavi il meno possibile; qualora doveste riscontrare dei problemi, provvedete a contattare l’azienda che si è comunque resa disponibile ad accelerare le tempistiche RMA per le problematiche di cui sopra.

