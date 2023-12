A quasi tre anni dal lancio italiano, torniamo a parlarvi di Amazon Fresh perché ci sono alcune offerte molto interessanti che permettono di risparmiare un bel po’ sulla spesa. Fino al 31 dicembre sono in vigore infatti alcuni codici sconto validi per i clienti Amazon Fresh, Unes e Pam PANORAMA. Qui sotto trovate tutti i dettagli al riguardo.

Le promozioni Amazon Fresh per risparmiare sulla spesa

Fra le offerte di Natale di Amazon, rientrano anche quelle di Amazon Fresh, grazie ai seguenti codici sconto da usare per gli acquisti sullo store Pam PANORAMA, Unes e Amazon Fresh fino al 31 dicembre 2023.

Partiamo dai clienti Pam PANORAMA su Amazon.it, che possono risparmiare fino a 45 euro sui primi 3 ordini usando il codice sconto 45PAMOFF. Questo coupon permette di ottenere 15 euro di sconto su ciascuno dei primi 3 acquisti tramite la sezione Pan PANORAMA di Amazon con una spesa minima di 70 euro.

Link alla promozione Pam PANORAMA di Amazon

Ammonta a 45 euro anche lo sconto complessivo per i clienti Unes su Amazon.it, che possono usufruire di 3 coupon diversi sui primi 3 ordini:

coupon 10AMAZONU2 per il primo ordine: 10 euro di sconto su una spesa minima di 50 euro;

per il primo ordine: 10 euro di sconto su una spesa minima di 50 euro; 15AMAZONU2 per il secondo ordine: 15 euro di sconto su una spesa minima di 60 euro;

per il secondo ordine: 15 euro di sconto su una spesa minima di 60 euro; 20AMAZONU2 per il terzo ordine: 20 euro di sconto su una spesa minima di 90 euro.

Link alla promozione Unes di Amazon

Concludiamo queste offerte natalizie di Amazon in scadenza il 31 dicembre 2023 con il codice PROMO15, quello dedicato ai clienti Amazon Fresh che effettuano i primi due ordini, da almeno 50 euro.

Link alla promozione Amazon Fresh

In tutti e tre i casi, ricordiamo che le spese di consegna non contribuiscono al raggiungimento delle soglie minime necessarie per usufruire delle promozioni di Amazon, che non sono trasferibili, né convertibili in denaro o cumulabili con altre offerte.

