È stato presentato la settimana scorsa a Dubai Huawei MateBook D 16 2024, un portatile di fascia media su cui ci soffermiamo perché vanta un ottimo rapporto fra qualità e prezzo e perché è acquistabile in offerta. L’occasione è particolarmente allettante perché, oltre alle cuffie Huawei in omaggio, grazie a un codice sconto si risparmia ulteriormente. Per tutti i dettagli, seguiteci.

L’offerta di lancio di Huawei MateBook D 16 2024

Prima di passare ai dettagli dell’offerta, due parole su Huawei MateBook D 16 2024, di cui trovate maggiori dettagli nel nostro articolo di presentazione. È un computer portatile economico, dotato di uno schermo IPS da 16 pollici con risoluzione Full HD (1920 x 1200 pixel, 142 PPI la densità) in formato 16:10 e con 300 nit di luminosità massima. Le cornici del display sono molto sottili, tant’è che il rapporto fra schermo e corpo è del 90%, un valore decisamente elevato considerando la fascia di mercato cui appartiene. Sotto il cofano di Huawei MateBook D 16 2024 c’è un processore Intel Core i5-12450H, affiancato da una GPU integrata Intel UHD Graphics, da 8 GB di RAM e da un’unità SSD da 512 GB; volendo, c’è anche il modello con 16 GB di RAM a 100 euro in più, anch’esso compatibile con la promozione in questione.

È un notebook che pesa 1,68 kg, è spesso 17 mm e vanta una nuova cerniera che fa ruotare lo schermo di 180°, una comodità per vari tipi di utilizzo (ad esempio durante la visione di film al letto). Huawei MateBook D 16 2024 integra inoltre una batteria da 56 Wh, un’ottima dotazione di porte (ci sono una USB-C 3.2 Gen1, una USB-A 3.2 Gen1, una USB-A 2.0, una HDMI e un ingresso jack audio da 3,5 mm per cuffie e microfono), una tastiera con tastierino numerico non retroilluminata, una webcam da 720p e la certificazione SGS a 5 stelle per le prestazioni in ricezione del Wi-Fi.

Lato software, Huawei MateBook D 16 2024 vanta strumenti intelligenti per le videoconferenze (sfondi AI, FollowCam, AI Sound e AI camera, Sight Correction, eccetera), una funzione che potenzia la voce grazie all’intelligenza artificiale, o ancora, la tecnologia Super Device, che permette al portatile di collegarsi con altri dispositivi Huawei usufruendo della funzione drag & drop, o per trasformare il proprio smartphone in un sistema di archiviazione esterno, ad esempio.

Detto questo, è tempo di parlare della promozione in questione. Huawei MateBook D 16 2024 è acquistabile sullo store di Huawei con 8 GB di RAM a 719,90 euro, mentre a 819,90 euro il modello con 16 GB. In entrambi i casi si risparmiano 80 euro grazie al codice sconto ATUTTOD16 da inserire prima dell’acquisto e, se ciò non bastasse, sono in regalo inoltre le cuffie Huawei FreeBuds 5i Ceramic White (dal valore di 79,90 euro).

Le cuffie sono in omaggio per chi completa l’acquisto entro il 27 dicembre, mentre il codice sconto è utilizzabile fino al 7 gennaio 2023. Per maggiori informazioni o per acquistarli, vi lasciamo ai link diretti:

Link per comprare Huawei MateBook D 16 2024 in offerta con coupon + omaggio

