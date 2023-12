Siamo ormai agli sgoccioli. Le ultime promozioni prenatalizie di MediaWorld e Unieuro sono state già bandite, ormai, con dentro gli ultimi sconti su vari prodotti tech. Si va dagli smartphone ai tablet, dalle cuffie agli smartwatch, passando per notebook, dispositivi smart home e altro ancora. C’è tempo fino al 24 dicembre sia per I Natalissimi di Unieuro che per Tech sotto l’albero di MediaWorld, le offerte su cui ci soffermiamo oggi, ma non è detto che le scorte dei prodotti più scontati e desiderati durino fino a domenica.

Le migliori offerte dei Natalissimi di Unieuro e di Tech sotto l’albero di MediaWorld

Da MediaWorld è partita nelle scorse ore la promozione Tech sotto l’albero, da Unieuro I Natalissimi, i due ultimi volantini prima di Natale, per chi non ha ancora provveduto ad acquistare qualche regalo o, più semplicemente, vuole approfittare degli sconti natalizi per risparmiare un po’. Come anticipato, entrambe le promozioni sono in vigore fino a domenica 24 dicembre 2023.

Oltre ai tanti sconti del nuovo volantino di Unieuro, sono disponibili anche le offerte dello Speciale Natalissimi: ogni giorno c’è una nuova idea regalo fino a domenica 24, vigilia di Natale. Questo è il calendario relativo, con due dei prodotti già disponibili all’acquisto; gli altri li trovate nella pagina dedicata all’offerta Speciale Natalissimi di Unieuro:

aspirapolvere senza filo Dyson V8 a 279 euro

asciugatrice Bosch Serie 6 8 kg WQG235C0IT a 799 euro

macchina caffè DeLonghi (dalle 9:00 del 19 dicembre 2023)

notebook Lenovo (dalle 9:00 del 20 dicembre 2023)

console Sony + sedia (dalle 9:00 del 21 dicembre 2023)

TV OLED LG (dalle 9:00 del 22 dicembre 2023)

smartphone Xiaomi (dalle 9:00 del 23 dicembre 2023)

smartwatch Samsung (dalle 9:00 del 24 dicembre 2023)

A seguire la nostra selezione di prodotti tech scontati sia sul sito di MediaWorld che su quello di Unieuro, divisi per tipologia.

Smartphone e tablet in offerta

Smartwatch e cuffie in offerta

Notebook e periferiche in offerta

TV e altri prodotti tech in offerta

Queste erano solo alcune delle offerte di Unieuro e MediaWorld contenute nei volantini Natalissimi e Tech sotto l’albero, offerte che ricordiamo essere in vigore fino al prossimo 24 dicembre 2023. Tutti i dettagli e, soprattutto, i prodotti in offerta li trovate nei link a seguire:

Tutti i prodotti tech scontati dei Natalissimi su Unieuro

Tutti i prodotti in offerta di Tech sotto l’albero su MediaWorld

