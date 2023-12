Chi legge, molto spesso, ama tenere i propri libri in ordine, soprattutto quando lo spazio richiesto cresce e non si limita più a una sola stanza o libreria. È per ritrovare più facilmente un passo, un libro di cui non si ricorda il nome, cosa si possiede di un autore, eccetera. Con l’avvento degli eBook, degli audiolibri e, più in generale, del digitale, la situazione si è complicata parecchio, obbligando anche i più metodici a rassegnarsi al disordine, mentale e fisico.

Anche per questo Amazon sta provando a fare un po’ di ordine, con una nuova funzionalità che permette di raggruppare i libri di carta, eBook Kindle e audiolibri di Audible insieme. Si tratta di una sorta di spazio digitale e personale in cui esplorare il tutto, accessibile direttamente dallo store di Amazon, statunitense, perché non è ancora disponibile in Italia. Intanto, vediamo di che si tratta e perché può rivelarsi una comodità per chi legge e usa i servizi di Amazon.

Un posto per tutti gli eBook Kindle, gli audiolibri di Audible e i libri acquistati o da acquistare su Amazon

Si chiama “Your Books” la nuova sezione di Amazon che fa da biblioteca onnicomprensiva, contenente sia i libri acquistati, quelli presi in prestito tramite Prime Reading (un servizio incluso con l’abbonamento Amazon Prime che dà accesso a centinaia di eBook e fumetti in formato digitale), o salvati: libri di carta, ebook Kindle e audiolibri di Audible. Vi si accede digitando “Your Books” nella barra di ricerca dello store di Amazon, sezione che compare come risultato migliore nella tendina a scomparsa della versione americana e, quando e se sarà disponibile da noi, immaginiamo anche in quella italiana.

Questa sorta di biblioteca digitale di Amazon permette di organizzare i contenuti per genere, autore o serie, da una parte per ritrovare più facilmente i propri libri, dall’altra per ottenere dei suggerimenti personalizzati legati alle proprie letture, basate su un volume singolo, su un gruppo di titoli o sull’intera cronologia di lettura cui ha accesso Amazon. Per questo c’è la cosiddetta Discovery mode, una funzione che l’utente può attivare per ottenere questi consigli, filtrabili tramite tag e altri strumenti per scremare la ricerca adattandola ai propri gusti e preferenze.

Per ora, si tratta di una nuova funzione in fase di test dello store di Amazon accessibile da qui, ma non ancora disponibile da noi. Nel comunicato stampa condiviso dall’azienda non ci sono informazioni relative a un’eventuale disponibilità italiana, di cui terremo in ogni caso aggiornati.

