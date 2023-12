Nuovo giorno nuove offerte da parte di Amazon che, in questi giorni prenatalizi sta offrendo diversi prodotti in sconto. Ad esempio oggi, le Fire TV Stick (e Cube), anche i nuovi modelli, sono tornate a prezzi decisamente allettanti, in alcuni casi anche inferiori a quelli del Black Friday e del Cyber Monday, ragione per la quale ve ne parliamo, essendo una buona idea anche come regalo tech.

Le Fire TV Stick sono in offerta su Amazon a ottimi prezzi

Si parte da meno di 23 euro con la Fire TV Stick Lite, per arrivare a sfiorare i 120 euro, necessari per acquistare Amazon Fire TV Cube. Sono prezzi tuttavia di molto ridotti rispetto ai listini, cifre che in alcuni casi sfiorano o superano perfino i prezzi scontati in vigore in occasione della Settimana del Black Friday 2023 di Amazon. È il caso ad esempio della nuova Fire TV Stick 4K Max, ora sotto i 50 euro, un ottimo prezzo considerando che si tratta di un prodotto arrivato sul mercato italiano meno di due mesi fa.

Comunque, a seguire trovate le Fire TV Stick in offerta su Amazon, con annesse le comparative con i prezzi più bassi recenti e col listino, per avere un’idea più chiara dell’entità degli sconti in questione.

Questo è quanto, vi ricordiamo inoltre che è possibile effettuare i resi fino al 31 gennaio 2024, periodo prolungato rispetto ai classici 30 giorni previsti di norma proprio per questo periodo di sconti e di offerte di Natale.

