Tempo di aggiornamenti per Microsoft, come ogni mese arriva anche il Patch Tuesday di Dicembre e tutta una serie di patch, aggiornamenti di sicurezza e nuove funzionalità per gli utenti Windows 11 e Windows 10. L’azienda di Redmond ha segnalato la correzione di 34 falle di sicurezza, inclusa una vulnerabilità zero-day non precedentemente risolta sui processori AMD; di queste poi, sono stati risolti otto bug legati all’esecuzione di codice maligno da remoto (RCE), tre dei quali classificati da Microsoft come critici.

Non solo correzioni di sicurezza però per i sistemi operativi Windows; con gli ultimi aggiornamenti Windows 11 KB5033375 e Windows 10 KB5033372, Microsoft porta una versione migliorata dell’assistente AI Copilot su Windows 11, rendendolo allo stesso tempo accessibile a tutti i PC che utilizzano invece Windows 10.

Windows Patch Tuesday di Dicembre: tante novità tra sicurezza e intelligenza artificiale

Come anticipato sopra, al pari di ogni mese Microsoft ha risolto diversi problemi legati alla sicurezza, 34 patch in totale escludendo le 8 rilasciate lo scorso 7 di dicembre per Microsoft Edge. Degna di nota la patch per un una vulnerabilità Zero-Day scoperta lo scorso agosto su alcuni processori AMD e rimasta finora irrisolta; si tratta nel dettaglio della falla “AMD: CVE-2023-20588 AMD Speculative Leaks”, una problematica che riguardava la possibile compromissione di dati sensibili. Tornando invece ai rispettivi aggiornamenti per Windows 11 e Windows 10, oltre alle mitigazioni riportate sopra, ci sono novità sia per l’ultima versione di Windows che per il più maturo Windows 10. Tra le novità dell’aggiornamento KB5033375 di Windows 11 (Windows 11 22H2 e 23H2) tre sono sicuramente da segnalare.

Si inizia con la possibilità di utilizzare Copilot in Windows su più schermi. Basta premere il pulsante Copilot nella barra delle applicazioni di Windows dello schermo in cui si vuole visualizzare Copilot; successivamente per mostrare Copilot in Windows sull’ultimo schermo su cui era attivo, basterà premere il tasto WINDOWS+C. Da segnalare anche l’attivazione di Copilot in Windows con la combinazione ALT+TAB; in questo modo l’anteprima di Copilot in Windows viene visualizzata tra le altre anteprime delle finestre aperte, mentre è possibile passare da una all’altra usando la sequenza di tasti TAB. Questo aggiornamento avvia anche la distribuzione delle notifiche relative all’account per gli account Microsoft in Impostazioni >Home; un singolo account Microsoft connette Windows alle varie app Microsoft, effettua il backup di tutti i dati e garantisce così una gestione ottimale dei vari abbonamenti.

Passando a Windows 10, per la precisione all’aggiornamento KB5033372 per Windows 10 22H2, oltre agli aggiornamenti di sicurezza discussi sopra, la novità più importante è sicuramente la disponibilità di Copilot per tutti gli utenti che utilizzano questa versione di Windows, fatta eccezione per gli utenti dell’Unione Europea che devono fare i conti con le relative normative in materia di privacy. La nuova build aggiunge il pulsante Copilot in Windows sul lato destro della barra delle applicazioni, viene precisato solo su edizioni Windows Pro e Home. Copilot su Windows 10 verrà ulteriormente esteso nei prossimi mesi su un maggior numero di sistemi, mentre tra le altre novità di rilievo del pacchetto sopraccitato segnaliamo anche una rivisitazione della grafica per la funzionalità Notizie & Interessi (ora più visibile).

Ricordiamo che i nuovi aggiornamenti per Windows 11 e Windows 10 sono disponibili attraverso il classico canale di Windows Update o, in alternativa, scaricandoli manualmente dal Microsoft Update Catalog; a seguire i link diretti: Windows 11 Update Catalog – Windows 10 Update Catalog.

