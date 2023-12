Microsoft ha già annunciato che Windows 10 non riceverà più aggiornamenti a partire dalla data di fine del supporto prevista per il 14 ottobre 2025, ma per non abbandonare troppo presto le aziende e potenzialmente anche i consumatori, la società offrirà un programma Extended Security Update (ESU) per Windows 10.

Windows 10 riceverà aggiornamenti di sicurezza fino a ottobre 2028

Microsoft ha da poco annunciato che le organizzazioni possono prolungare fino a tre anni il periodo utile per ricevere aggiornamenti di sicurezza per Windows 10, visto che attualmente sono bloccati alla versione 22H2, tuttavia questa opzione sarà disponibile solo tramite un abbonamento annuale e non oltre il 14 ottobre 2028.

Il programma ESU di Windows 10 permette di ricevere solo gli aggiornamenti di sicurezza critici e importanti e non sarà fornito supporto tecnico oltre a queste patch.

Una soluzione alternativa è possibile migrando i PC Windows 10 a Windows 11 nel cloud tramite abbonamento a Windows 365, in modo che il loro sistema Windows 10 beneficerà degli aggiornamenti di sicurezza estesi senza costi aggiuntivi, ma comunque solo per un massimo di tre anni.

Naturalmente Microsoft preferirebbe di gran lunga che gli utenti effettuassero l’aggiornamento a Windows 11, ma a differenza di quanto accaduto per Windows 7, questa volta il colosso di Redmond prevede di estendere il programma ESU ai privati.

Microsoft è ben consapevole del dominio di Windows 10 rispetto a Windows 11, non a caso ha deciso di portare Windows Copilot anche su Windows 10.

Al momento non sono noti i prezzi dell’abbonamento per estendere il supporto per Windows 10, ma la società dovrebbe fornire ulteriori dettagli a tempo debito.

