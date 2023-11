Microsoft sta introducendo una nuova modalità risparmio energia su Windows 11 a partire dalle build per gli Insider (con particolare riferimento al canale Canary): il meccanismo prevede di imporre delle limitazioni alle attività in eseguite background al fine di incrementare la durata della batteria, ma prova a farlo in maniera più smart.

Windows 11 Insider Preview Build 26002 (Canary Channel): nuova modalità risparmio energia

Il colosso di Redmond porta avanti i test per introdurre una rinnovata modalità risparmio energia su Windows 11, che persegue la finalità dichiarata di aumentare la durata della batteria dei computer portatili e di ridurre il consumo energetico di quelli fissi attraverso la disattivazione delle applicazioni che consumano di più quando in esecuzione in background. La nuova funzionalità è stata presentata nel dettaglio in sede di annuncio della più recente build 26002 rilasciata per il canale Insider Canary di Windows 11, che la porta ufficialmente al debutto.

Il capo di Windows Insider Amanda Langowski e il senior program manager Brandon LeBlanc parlano di questa nuova modalità come di uno strumento semplice ed efficace per beneficiare di una maggiore durata della batteria accettando di sacrificare parte delle prestazioni. Naturalmente, siccome la funzione in discorso sta muovendo proprio adesso i suoi primi passi, è impossibile quantificarne l’impatto — sia in termini di risparmio energetico che di riduzione delle prestazioni — una volta arrivati al rilascio finale.

La schermata condivisa da Microsoft nel presentare la novità — e visibile qui sopra — parla chiaramente di un risultato ottenuto tramite la limitazione di alcune attività in background, pertanto intervenendo a livello software. Messa in questi termini, la tecnica utilizzata da Microsoft non è troppo dissimile dalle modalità di risparmio energetico presenti su tutti i sistemi operativi degli smartphone moderni: tanto nei dispositivi Android quanto in quelli iOS, le app in esecuzione in background vengono tenute sotto controllo proprio al fine di evitare che processi non necessari rimangano attivi andando ad impattare negativamente sull’autonomia.

La nuova modalità risparmio energia di Windows 11 potrebbe portare benefici enormi per milioni di computer portatili facenti uso del sistema operativo di Microsoft: le app in esecuzione in background — da Windows Update ai browser web, passando per programmi di backup e app multimediali lasciate aperte — impattano in maniera pesante sulla durata della batteria, visto che non sono immediatamente visibili dagli utenti. Ebbene, gli Insider pronti ad installare la nuova build Canary 26002 saranno i primi a poter provare la novità entrando nelle Impostazioni e poi accedendo al sottomenu Alimentazione nella sezione Sistema. In alternativa, la modalità è attivabile/disattivabile dal menu delle Impostazioni rapide.

La versione preview della funzionalità è disponibile sia per laptop che per computer desktop, per i quali il beneficio consiste in una riduzione dei consumi energetici, a tutto vantaggio dell’ambiente e del portafoglio.

Allo stato attuale, il colosso di Redmond non ha ancora comunicato una data di rilascio della nuova modalità risparmio energetico nel canale stabile di Windows 11, tuttavia — alla luce dei test cogli Insider già partiti — è possibile pronosticare un lancio via Windows Update nel 2024.

Altre novità della build

Tra le altre novità della build 26002 per il canale Canary, si segnalano miglioramenti prestazionali del menu delle Impostazioni rapide, una facilitazione nella gestione delle VPN attraverso toggle dedicati e un nuovo tasto per cercare connessioni wireless disponibili nella sezione dedicata al Wi-Fi. Passando alle Impostazioni, a partire da questa build inizia il roll out delle notifiche legate agli account Microsoft nella schermata principale delle impostazioni (è possibile gestirle entrando in Impostazioni > Generali > Privacy e Sicurezza).

Accanto alle novità elencate, l’aggiornamento include anche dei fix e si porta dietro alcuni problemi noti. Maggiori dettagli sono disponibili a questo link.

Forse ti sei perso: Microsoft si prepara a introdurre GPT-4 Turbo, Paint accoglie DALL-E 3

Infine, vi ricordiamo che per restare aggiornati su tutte le novità, potete seguirci anche sul nostro canale WhatsApp ufficiale.