A poco più di due mesi dal lancio italiano, Xiaomi Smart Band 8 è disponibile in offerta su Amazon a un ottimo prezzo in occasione delle offerte di Natale 2023. Si tratta del prezzo più basso mai raggiunto sull’e-commerce, il che rende la rende un regalo tech perfetto, ideale per chi non vuole spendere troppo e nel contempo desidera qualcosa di accattivante e di qualità.

Prezzaccio per Xiaomi Smart Band 8 su Amazon e MediaWorld

La smartband di Xiaomi per antonomasia, da noi recensita di recente, è la protagonista di un’offerta molto interessante che la rende ancor più conveniente di quanto lo sia già; ricordiamo che già di listino costa infatti ben 20 euro in meno rispetto alla versione precedente. Ma prima di passare ai dettagli dell’offerta in questione, ecco un veloce riepilogo per chi non conosce il prodotto.

Xiaomi Smart Band 8 monta uno schermo AMOLED da 1,62″ con 600 nit di luminosità (100 nit in più rispetto alla Smart Band 7, qui trovi la nostra recensione, un nuovo chip, una ghiera in metallo e un nuovo sistema di aggancio dei cinturini che la rende versatile e utilizzabile anche come ciondolo o come pod da corsa da agganciare a una scarpa. Da considerare pure la limitatezza dei pagamenti effettuabili tramite NFC (al momento solo Curve tra quelli compatibili), della mancanza di antenne GPS per la geolocalizzazione, ma la presenza di oltre 200 quadranti e di più di 150 modalità sportive, oltre a una batteria che promette circa due settimane di utilizzo con una singola carica, secondo quanto riportato da Xiaomi.

Ma torniamo all’offerta di Amazon in vigore oggi, martedì 12 dicembre. Xiaomi Smart Band 8 si può acquistare su Amazon in versione Gold a soli 29,99 euro invece di 39,99, prezzo piuttosto contenuto considerando il prodotto. Vi ricordiamo inoltre che Amazon consente di effettuare i resi fino al 31 gennaio 2024, periodo prolungato rispetto ai classici 30 giorni previsti di norma proprio per questo periodo di sconti. Amazon a parte, sappiate che è possibile acquistare Xiaomi Smart Band 8 Gold allo stesso prezzo (29,99 euro) anche su MediaWorld.

