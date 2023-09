A oltre 5 mesi dalla presentazione sul mercato cinese e a più di uno dal lancio del modello Pro, sempre in Cina, Xiaomi annuncia oggi per il mercato italiano Xiaomi Smart Band 8. Il nuovo braccialetto intelligente dell’azienda è stato presentato a Berlino assieme allo smartwatch con Wear OS di Google, Xiaomi Watch 2 Pro, e agli smartphone Xiaomi 13T e 13T Pro.

Qui ci soffermiamo sul prodotto più economico, su una smartband che rispetto al modello precedente cambia poco, un pochino esteticamente: c’è una nuova ghiera in metallo e un sistema di aggancio con i cinturini che rende Xiaomi Smart Band 8 più versatile, fissabile ad esempio ai lacci delle scarpe alla stregua dei pod da corsa, o indossabile come ciondolo. Di buono c’è che costa meno, molto meno, fattore che la rende un’opzione piuttosto interessante per chi cerca un dispositivo come questo.

Caratteristiche, funzioni e design di Xiaomi Smart Band 8

Specifiche e funzioni

Xiaomi Smart Band 8 è dotata di uno schermo AMOLED da 1,62″ con risoluzione 192 x 490 pixel e densità di 326 PPI, stessi numeri che valgono anche per il modello precedente, che tuttavia monta un display un po’ meno luminoso: di 500 nit anziché 600 come qui, finalmente regolabile automaticamente grazie a un sensore, una delle pecche più rilevanti del precedente modello. La frequenza di aggiornamento è su questa nuova versione di 60 Hz, valore che non conosciamo invece per la Xiaomi Smart Band 7 (qui per la recensione). A protezione del display c’è un rivestimento Corning gorilla Glass 3 contornato da una cornice metallica NCVM che dovrebbe garantire più resistenza che in passato.

Nuovo anche il chip di Xiaomi Smart Band 8, denominato Apollo 4 Blue Lite, grazie al quale la fluidità delle operazioni dovrebbe migliorare. Purtroppo non c’è nemmeno in questo caso alcun sistema di localizzazione satellitare, riservato al modello Pro non ancora disponibile da noi; ragione per cui nel caso in cui si desiderasse registrare un percorso, sarà necessario far abilitare il collegamento al GPS dello smartphone (Android 6.0 o versioni successive, oppure iOS 12.0 e più recenti).

Per il resto, la dotazione tecnica è in linea con il modello dello scorso anno: ci sono sensori per registrare la frequenza cardiaca, la saturazione dell’ossigeno nel sangue, soluzioni per monitorare lo stress e il sonno, o per prevedere il ciclo mestruale femminile. Presenti inoltre più di 200 quadranti con cui personalizzare il dispositivo, fra cui anche varie opzioni a tema di gioco, e oltre 150 modalità sportive con annesse alcune funzioni di monitoraggio in tempo reale e statistiche di allenamento. Al riguardo, vale la pena segnalare la modalità “pebble” che, agganciando la smartband alla scarpa, fornisce alcuni dati dettagliati sulla corsa, fra cui indicazioni utili a migliorare le prestazioni e la postura.

Xiaomi Smart Band 8 integra una batteria da 190 mAh che promette fino a 16 giorni di utilizzo (2 in più rispetto al modello precedente), secondo quanto dichiara il produttore, che non precisa tuttavia le modalità d’uso relative. La tecnologia di ricarica rapida consente invece di caricarla completamente in un’ora circa.

Design e immagini

Come anticipato, fra le novità più rilevanti di Xiaomi Smart Band 8 c’è la nuova ghiera in metallo che fa da perno per il nuovo sistema di aggancio dei cinturini, con una fibbia che rende il dispositivo molto più versatile rispetto al modello precedente. È possibile infatti scegliere fra un’ampia varietà di cinturini, anche di diversi materiali, usare la smartband come ciondolo, o perfino come pod da corsa agganciandola a una scarpa.

Xiaomi Smart Band 8 resiste alle immersioni in acqua fino alla profondità di 50 metri, pesa 27 grammi (senza cinturino) e ha le seguenti dimensioni: 48 x 22,5 x 10,99 mm.

Prezzo e disponibilità di Xiaomi Smart Band 8

Xiaomi Smart Band 8 arriva in Italia in due colori, Gold e Graphite Black, disponibile da subito al prezzo di 39,99 euro, ben 20 euro in meno rispetto al prezzo di listino del modello precedente. La potete acquistare sullo store di Xiaomi, oppure nei principali negozi di elettronica fisici e online, Amazon compreso.

