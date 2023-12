In occasione della Global Display Tech-Ecosystem Conference 2023 che si è svolta a Wuhan nello scorso fine settimana, TCL ha annunciato interessanti novità nel segmento dei display e dei monitor gaming ad alte prestazioni, il tutto con una particolare attenzione alla tecnologia OLED, ormai sempre più diffusa anche sui prodotti rivolti al mondo consumer. L’azienda non si è risparmiata e ha svelato alcuni monitor da gaming (e non) a dir poco estremi, sia per la risoluzione che arriva a 8K che per le dimensioni, comprese invece tra i 27 e i 65 pollici di diagonale.

I monitor OLED targati TCL puntano in alto

Prima di vedere nel dettaglio le ultime proposte che riguardano il mondo dei videogiocatori e non solo, un cenno a un altro dei protagonisti dell’evento cinese, il display di nuova generazione TCL “X-Intelligence“, il primo al mondo a integrare avanzate funzionalità di Intelligenza Artificiale in tempo reale per rendere l’esperienza utente ancora più interattiva e completa. TCL non è andata troppo nei dettagli su X-Intelligence, pensiamo con l’intento di un focus per le TV top di gamma del 2024, mentre le soluzioni per il mercato dei monitor consumer sono a dir poco interessanti, oltre che tecnicamente notevoli.

Si parte con un nuovo monitor OLED professionale da 27″ e risoluzione 8K, un display ad alta densità indicato quindi per le applicazioni 2D/3D, dotato di luminosità regolabile multi-zona e tecnologia Eye Tracking. Per chi punta invece a un display da gaming, magari con una diagonale più ampia, c’è invece il nuovo TCL da 31″ 4K con frequenza di aggiornamento a 120 Hertz; salendo ancora di fascia, TCL sorprende con un imponente monitor con tecnologia Mini-LED, caratterizzato da una diagonale di ben 57 pollici con curvatura 1.000R, risoluzione Dual-UHD con frequenza di aggiornamento a 240Hz e, ciliegina sulla torta, più di 11.000 zone di illuminazione.

Un altro prodotto di punta proposto da TCL è il primo monitor al mondo IJP OLED da 65 pollici con risoluzione 8K; un mostruoso monitor curvo (1.800R) che con una risoluzione pari a 7.680×4.320 pixel a 120 Hz di refresh garantirà un’esperienza ludica a dir poco immersiva (scheda grafica permettendo). In chiusura l’azienda ha svelato anche il primo display 2.8K da 14″ per notebook basato su tecnologia IJP Hybrid OLED, una soluzione rivolta soprattutto ai portatili da gioco caratterizzata da una frequenza di aggiornamento sino a 120 Hz, refresh adattivo e un’ottima resa cromatica. Come spesso accade in queste occasioni, TCL non ha reso noti i prezzi di questi nuovi monitor che, dati alla mano, dovrebbero debuttare sul mercato nel corso del 2024.

Potrebbe interessarti anche TCL ha presentato due nuove Android TV enormi, da ben 98 pollici, Come scegliere il monitor da gaming giusto nel 2023: la guida pratica, Migliori monitor di Dicembre 2023: ecco i nostri consigli per l’ufficio, il gaming e la grafica e Gigabyte Aorus CO49DQ: il monitor gaming QD-OLED che riduce il burn-in con l’AI