È il periodo delle offerte di Natale, questo, occasione in cui capita spesso di trovare delle buone offerte per acquistare un regalo a prezzi più bassi del solito, nonostante gli sconti del Black Friday e del Cyber Monday siano ormai un ricordo. Su Amazon, ad esempio, non è affatto male l’offerta su un monitor economico di Philips acquistabile a meno di 80 euro nella versione da 24″ e a poco più di 100 euro in quella da 27″. Chi non ha particolari esigenze, farebbe bene a prenderlo in considerazione perché il rapporto fra qualità e prezzo è molto elevato.

Monitor Philips in offerta a ottimi prezzi su Amazon

Il modello di cui parliamo è Philips 241V8L, un monitor economico dotato di uno schermo da 23,8″ di tipo VA con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel) e tecnologia Adaptive Sync per una frequenza di aggiornamento di 75 Hz, superiore rispetto ai classici 60 Hz dei monitor della medesima fascia di prezzo.

Fra le altre cose, integra una tecnologia che limita l’esposizione alla luce blu (LowBlue Mode) e lo SmartContrast che regola automaticamente i colori controllando l’intensità della retroilluminazione per rendere immagini e video più gradevoli, soprattutto nella gestione dei neri. Da segnalare anche la predisposizione VESA per poter appendere il monitor al muro e le porte VGA e HDMI per la connessione.

Grazie all’offerta odierna di Amazon è possibile acquistare il monitor Philips 241V8L al prezzo di 79 euro, il prezzo più basso di sempre pubblicato da Amazon: di norma si trova a circa 95 euro. Volendo, è in sconto anche la versione da 27″, acquistabile a 111,89 euro invece di 169 euro (prezzo di listino).

Vi ricordiamo inoltre che Amazon consente di effettuare gratuitamente i resi fino al 31 gennaio 2024, periodo prolungato rispetto ai classici 30 giorni previsti di norma. Amazon a parte, sappiate che potete acquistare il monitor di Philips in questione anche altrove:

