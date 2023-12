Con un comunicato stampa ufficiale, NVIDIA celebra un importatissimo traguardo che riguarda una delle tecnologie probabilmente più riuscite oltre che più note dell’azienda californiana degli ultimi anni: si tratta della tecnologia legata all’accelerazione ray-tracing in tempo reale che trova supporto nelle schede grafiche NVIDIA GeForce RTX (ma non solo), ora disponibile su oltre 500 giochi e applicazioni di vario genere che implementano non solo il supporto per ray-tracing, ma anche altre funzionalità come il DLSS, altro asso nella manica del produttore statunitense per quanto concerne le tecnologie di upscaling legate all’Intelligenza Artificiale.

NVIDIA GeForce RTX: dagli albori non facili a una diffusione capillare e costante

Il debutto della tecnologia ray-tracing nel mercato consumer è legato alle prime schede grafiche della famiglia GeForce RTX serie 20; era il 2018 quando NVIDIA rivoluzionò il mondo dei videogiochi per PC non solo dal punto di vista dell’utente ma anche se lo guardiamo da quello delle software house che, dati e risultati alla mano, si sono sbizzarriti per dare vita a titoli di nuova generazione con effetti fino a qualche anno fa impensabili.

RTX comprende un ecosistema di tecnologie che migliorano le prestazioni e la fedeltà nei giochi e non solo. Il ray tracing, alimentato da RT Core dedicati, porta nei giochi un’illuminazione e dei riflessi immersivi e realistici; il DLSS invece, reso possibile dai Tensor Core, consente un’accelerazione grafica AI, in grado di offrire prestazioni fino a 5 volte superiori in titoli di ultima generazione come Cyberpunk 2077 ad esempio. Giusto per avere qualche dato concreto, NVIDIA rende noto che i giocatori hanno adottato le tecnologie RTX a un ritmo decisamente notevole, con ben 87 milioni di ore giocate ogni settimana. Ma non è tutto, se prendiamo in considerazione titoli come il sopraccitato Cyberpunk 2077, il 97% dei giocatori utilizza GPU GeForce RTX serie 40 con RTX attivo.

Per celebrare questo risultato, NVIDIA ha pubblicato non solo un trailer ad hoc, ma anche una dettagliata infografica; parallelamente è arrivato anche un annuncio relativo a un piccolo contest, un’estrazione a sorte di venti buoni da 500 dollari e di venti pacchetti di keycap RTX (l’Italia purtroppo è esclusa). Le novità NVIDIA legate alla GeForce RTX non finiscono qui; rimanendo in tema Cyberpunk 2077, ricordiamo che CD PROJEKT RED ha recentemente svelato Cyberpunk 2077: Ultimate Edition che presenta il gioco base e l’espansione spy thriller Phantom Liberty, il tutto supportato al meglio dai nuovi driver Game Ready che permettono di ottenere il massimo dal full ray tracing, DLSS 3.5 con Ray Reconstruction, NVIDIA Reflex e molto altro.

I nuovi driver GeForce Game Ready supportano al meglio anche la stagione 1 di Call of Duty: Modern Warfare III e Call of Duty: Warzone, disponibile a partire da inizio dicembre. Nelle varie modalità disponibili, i giocatori GeForce possono accelerare i frame rate con l’intelligenza artificiale potenziata dal DLSS 3, o massimizzare la qualità dell’immagine con DLAA, senza dimenticare l’implementazione di NVIDIA Reflex in Call of Duty: Modern Warfare III. Da domani 6 dicembre inoltre, Call of Duty: Modern Warfare III e Call of Duty: Warzone aggiungeranno il Full Ray Tracing e NVIDIA DLSS 3.5 con Ray Reconstruction alla lobby prepartita, migliorando ulteriormente l’esperienza utente e il realismo in questi titoli molto amati dagli amanti del genere.

