“Questo account è stato permanentemente sospeso dal PlayStation Network a causa di violazioni ai Termini di Servizio di PlayStation Network “. Sono numerose le segnalazioni che stanno circolando in Rete in queste ore da parte di utenti che si sono visti sospendere, apparentemente senza motivo e in maniera del tutto inattesa, il proprio account su PlayStation Network.

Ban immotivati su PSN

Su Reddit, ma anche su Facebook e Instagram, sono decine gli utenti che hanno ricevuto nelle scorse ore un messaggio simile a quello riportato in apertura e che si trovano ora nell’impossibilità di accedere al proprio account. Parecchi utenti sono comprensibilmente arrabbiati in quanto hanno speso parecchi soldi reali nell’acquisto di giochi in formato digitale su PSN, senza riuscire ad accedere e a utilizzarli.

Without any notice, @PlayStation / @AskPlayStation permanently banned me from the #PlayStation Network. No one knows why! I don't have a chargeback, I can't appeal & no response to suspension status. CS says to create a new account & disconnected me.#sony #psn #gaming #ps5 pic.twitter.com/YdoeHM76Iv — Michael Dhaliwal (@michaeldhaliwal) December 4, 2023

Al momento Sony non ha ancora riconosciuto l’esistenza del problema e non ha rilasciato alcuna comunicazione ufficiale in merito. L’apposita pagina di supporto del sito PlayStation e nemmeno gli account social PlayStation e AskPlayStation su X hanno postato alcuna novità.

Il problema sembra al momento limitato a un numero ristretto di utenti e non ci sono spiegazioni relativamente all’origine del problema e alla sua diffusione a livello globale. La maggior parte degli utenti sembra comunque in grado di continuare ad accedere al proprio account e utilizzare senza alcun problema i titoli digitali acquistati in precedenza.

Se avete un account PSN vi invitiamo a effettuare l’accesso e verificare che tutto funzioni. Vi terremo informati sull’eventuale soluzione del problema e su risposte ufficiali da parte di Sony.