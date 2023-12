Elon Musk è a caccia di investimenti per xAI, la sua azienda che sviluppa intelligenze artificiali fondata lo scorso marzo e annunciata a luglio. Lo rivela un documento della SEC (Securities and Exchange Commission, l’ente federale che vigila sulla borsa statunitense), dal quale emerge che Musk abbia presentato istanza per raccogliere un miliardo di dollari di finanziamenti da investitori azionari. L’obiettivo? Molto probabilmente accelerare sullo sviluppo delle IA.

Grok sarà solo l’inizio per Elon Musk e xAI?

Al momento xAI ha raccolto quasi 135 milioni di dollari, secondo quanto riportato da quello stesso documento datato 5 dicembre 2023, una somma ancora limitata rispetto al miliardo di euro richiesto. Ma la società è giovane, con meno di un anno di vita e due soli strumenti pubblicati finora: l’ambiente di sviluppo per la ricerca xAI PromptIDE e soprattutto Grok, il chatbot annunciato un mese fa per certi versi simile a ChatGPT.

Grok è un’intelligenza artificiale modellata sulla Guida galattica per autostoppisti (il celebre romanzo umoristico di fantascienza di Douglas Adams, ndr), quindi destinata a rispondere a quasi tutto. Viene presentato così questo nuovo chatbot che si dice abbia accesso a informazioni in tempo reale tramite X (ex Twitter) e che sia in grado di rispondere a domande che altri sistemi simili eviterebbero.

Si tratta di un software in beta, ancora acerbo perché addestrato in pochi mesi su Grok-1, un modello linguistico di grandi dimensioni (LLM) come PaLM di Google per Bard o GPT-4 di OpenAI per ChatGPT, benché non altrettanto efficace come quest’ultimo al momento della presentazione di Grok di novembre. È in sostanza uno strumento di intelligenza artificiale in fase di sperimentazione sotto forma di chatbot, al momento accessibile solo a un numero limitato di utenti negli Stati Uniti d’America, impegnati a fornire a xAI dei feedback per migliorarlo, renderlo più affidabile ed efficace, prima di un rilascio più ampio.

Entrano in gioco qui i finanziamenti che Elon Musk sta cercando, un miliardo di dollari per far sì che la versione attuale di Grok sia solo il primo passo per xAI, una società nata con grandi ambizioni che mira ad accelerare i progressi scientifici, compresa la comprensione dell’universo, come ricorda lo stesso motto della compagnia: “Understand the Universe”.

