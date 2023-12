Con la recente disponibilità generale di Copilot, Microsoft ha inaugurato la sua evoluzione all’insegna dell’intelligenza artificiale, motivo di festa per l’azienda di Redmond che, nella giornata di oggi, 5 dicembre, ha ripercorso in un articolo un 2023 ricco di sperimentazioni, collaborazioni e nuove soluzioni che, molto probabilmente, giocheranno un ruolo importante nel software futuro di Microsoft. Con l’occasione, ha annunciato inoltre alcune novità che renderanno migliore e più utile Microsoft Copilot, alcune delle quali in fase di test ma attese per i prossimi mesi.

Le novità di Microsoft Copilot: da GPT-4 Turbo a DALL-E 3

Microsoft Copilot è uno strumento digitale basato sull’intelligenza artificiale che serve come assistente per vari tipi di attività, integrato in Windows 11 e disponibile anche nella suite Microsoft 365 e nel browser Edge. C’è anche una pagina web dedicato copilot.microsoft.com che permette agli utenti di utilizzarlo per ottenere nuove informazioni e consigli, per organizzare le attività, per creare immagini o o trovare nuove idee.

Negli scorsi mesi è stato via via ottimizzato e reso più efficace grazie al lavoro di Microsoft e dell’organizzazione partner OpenAI, da cui provengono la maggior parte delle soluzioni integrate in Copilot. Ma l’azienda di Redmond, pur festeggiando i traguardi raggiunti in questi primi mesi, ha colto l’occasione per annunciare diverse novità che arriveranno su Copilot prossimamente, alcune delle quali significative.

È il caso ad esempio di GPT-4 Turbo, il nuovo modello alla base di ChatGPT che sarà presto integrato anche in Microsoft Copilot con l’obiettivo di rendere l’assistente più versatile e capace di supportare gli utenti anche in richieste lunghe ed elaborate. Al momento è in fase di test, a differenza del nuovo modello DALL-E 3, il modello di intelligenza artificiale per la generazione di immagini già accessibile sia su bing.com/create che su Copilot stesso.

Migliori saranno anche le capacità di Microsoft Copilot nella riscrittura di parti di siti web e nella ricerca di argomenti complessi con Deep Search, che dovrebbe dare risultati più pertinenti e attinenti col contesto fornito dalle parole usate dall’utente.

Utile, soprattutto per chi si avvicina al mondo della programmazione o della gestione del codice, la nuova funzione per eseguire attività complesse come calcoli accurati, analisi dei dati, matematica e operazioni di visualizzazione tramite Code Interpreter. Un’altra novità in arrivo su Copilot, l’ultima citata da Microsoft, è la generazione delle descrizioni delle immagini basata sui dati di ricerca web, per ottenere risultati migliori e più coerenti.

Come anticipato, alcune novità non sono ancora disponibili per tutti perché in fase di sperimentazione, ma per ulteriori informazioni qui c’è il comunicato stampa di Microsoft.

Leggi anche: