A distanza di circa tre mesi dai primi indizi, Elon Musk un’ora fa ha annunciato xAI, una nuova compagnia del campo dell’intelligenza artificiale che si presenterà fra due giorni su Twitter Spaces. Per ora si sa molto poco: c’è un motto che si legge sul sito web,”Understand the Universe”, anche se l’imprenditore sul suo profilo Twitter taglia con un “to understand reality”, per volare un po’ più bassi.

Announcing formation of @xAI to understand reality — Elon Musk (@elonmusk) July 12, 2023

Ma ricostruzioni a parte, sappiamo che l’obiettivo di questa nuova società è provare a comprendere la vera natura dell’universo, spiega Elon Musk, che ha raggruppato una squadra di lavoro di spessore, anche suoi colleghi, alcuni dei quali hanno lavorato in OpenAI (l’organizzazione madre di ChatGPT, in Google Research, in Microsoft Research, in DeepMind (di casa Google), in Tesla e all’Università di Toronto.

Oltre a questi, è interessante notare la presenza in veste di consulente di Dan Hendrycks, un ricercatore che attualmente guida l’organizzazione no profit per ridurre i rischi dell’AI nel sociale, il Center for AI Safety. Fra le altre cose, nel sito web della nuova società di Elon Musk viene inoltre specificato come xAI sia separata da X Corp, nonostante lavorerà vicino sia a Twitter e Tesla, sia ad altre compagnie non meglio specificate.

Non sappiamo tuttavia in che modo questa nuova società di intelligenza artificiale possa influenzare il settore, ma ne sapremo sicuramente di più già dopodomani, venerdì 14 luglio, in occasione dell’incontro virtuale su xAI che si terrà su Twitter Spaces. Elon Musk non ha ancora condiviso informazioni su tempistiche precise o altro, informazioni che probabilmente troveremo a breve anche sul profilo Twitter di xAI.

Potrebbero interessarti anche: Primo campanello d’allarme per ChatGPT: l’interesse comincia a scemare e la legge europea sull’intelligenza artificiale prende forma