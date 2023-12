A poco più di 3 mesi dal lancio di ScanWatch 2 e ScanWatch Light, Withings presenta sul mercato ScanWatch Nova, uno smartwatch ibrido di fascia elevata, ricco di funzioni e al tempo stesso con tratti caratteristici degli orologi analogici eleganti e raffinati.

Withings ScanWatch Nova è in grado di effettuare ECG, di segnalare i sintomi della fibrillazione atriale, di monitorare vari parametri corporei, di tenere traccia di oltre 40 attività sportive, e di durare fino a 30 giorni con una singola ricarica; per una panoramica veloce. E lo schermo? È un AMOLED piccino, nascosto in una scocca realizzata con materiali pregiati. Per gli altri dettagli e particolarità, seguiteci.

Caratteristiche, funzioni e design di Withings ScanWatch Nova

Specifiche tecniche

Withings ScanWatch Nova si presenta con corona e cassa in acciaio inossidabile da 42 mm di diametro, con incastonata una ghiera dello stesso materiale affiancato da ceramica, che abbraccia un vetro zaffiro; è resistente alle immersioni in acqua fino alla profondità di 100 metri. Le lancette sfiorano uno schermo OLED in scala di grigi (16-bit) da 0,63″ con 282 PPI di densità.

Diversi i sensori integrati, fra cui cardiofrequenzimetro, pulsossimetro, termometro, accelerometro e altimetro. Non è presente un modulo GPS, dispositivo che può tuttavia ottenere i segnali di posizionamento facendo leva sui sistemi satellitari letti dallo smartphone collegato (GPS connesso). Per quanto riguarda la connettività, è presente la tecnologia Bluetooth Low Energy che gli consente di connettersi con dispositivi Android e iOS.

Withings, come anticipato, dichiara per ScanWatch Nova fino a 30 giorni di autonomia con una singola ricarica (pur senza contestualizzare tale stima), orologio che si ricarica completamente in 2 ore tramite una base di ricarica connessa via USB-C.

Funzioni Software

Nonostante l’estetica da orologio analogico classico, Withings ScanWatch Nova vanta diverse funzioni software avanzate, alcune delle quali assenti anche su smartwatch e sportwatch blasonati e tecnologicamente avanzati. È il caso del rilevamento dei fenomeni di fibrillazione atriale, delle irregolarità dei battiti cardiaci (in arrivo con un prossimo aggiornamento) e della funzione ECG, funzionalità mediche validate clinicamente.

Utili anche il monitoraggio della saturazione dell’ossigeno nel sangue e della temperatura corporea, funzionalità che tiene d’occhio le variazioni notturne, possibili indici della comparsa di malattie o problemi di salute. Presente anche l’analisi del sonno, tramite frequenza cardiaca a riposo, il rilevamento di disturbi del sonno, punteggi e consigli per migliorare il riposo.

Withings ScanWatch Nova è in grado anche di tenere traccia di più di 40 attività sportive, alcune delle quali rilevabili automaticamente, quelle all’aperto gestibili tramite la funzione di GPS connesso per usare i moduli per la geolocalizzazione dello smartphone per la registrazione delle tracce. È tutto fuorché uno sportwatch, è chiaro, ma ci sono anche alcune funzioni correlate che permettono di ottenere alcune informazioni utili sul proprio stato di forma: la stima dei livelli di allenamento tramite VO2 Max, la funzione per monitorare le zone cardiache stimolate, i progressi e gli obiettivi.

Di smart, non c’è altro, a parte la possibilità di visualizzare le notifiche del telefono. Comunque, per analisi più approfondite, c’è l’app companion Withings Health Mate scaricabile dall’App Store e dal Google Play Store, app che integra i programmi di allenamento del servizio in abbonamento Withings+ e si integra anche con servizi terzi come Apple Salute o Google Fit.

Immagini

Prezzo e disponibilità di Withings ScanWatch Nova

Withings ScanWatch Nova è acquistabile sul sito web del produttore al prezzo di 599,95 euro in tre versioni: nero, blu e verde (colori della lunetta). Ma per maggiori informazioni, vi rimandiamo al sito web, unica sede dalla quale è possibile acquistarlo, almeno per ora.

