Withings, azienda francese specializzata in dispositivi indossabili per il monitoraggio della salute, ha presentato due nuovi smartwatch ibridi della linea ScanWatch: il modello di punta ScanWatch 2 e la versione più economica ScanWatch Light. Entrambi segnano l’evoluzione della prima generazione di ScanWatch lanciata nel 2020 (qui la nostra recensione del modello precedente), con interessanti novità soprattutto per il modello top di gamma della serie.

I nuovi ScanWatch segnano una nuova sfida per Withings nel sempre più affollato e competitivo settore dei dispositivi indossabili per il monitoraggio della salute. Rispetto ad altri produttori che puntano su funzionalità smart come notifiche e pagamenti contactless, Withings conferma la propria vocazione focalizzata su parametri vitali e benessere, in una formula ibrida tra eleganza classica e tecnologia innovativa.

Withings ScanWatch 2 è il nuovo orologio smart di fascia alta dell’azienda

Withings ScanWatch 2 è il successore del primo ScanWatch lanciato ormai tre anni fa. Rispetto al modello precedente, il nuovo smartwatch presenta un design più sottile (disponibile in 38 mm o 42 mm) e leggero (34.6 grammi per il modello da 38 mm e 52.6 grammi per quello da 42 mm, entrambi senza cinturino), pur mantenendo la ghiera girevole che permette una facile navigazione nell’interfaccia.

Trattandosi di uno smartwatch ibrido che riprende in gran parte le fattezze di un orologio tradizionale, per non intaccarne il design l’azienda ha deciso di inserire un piccolo schermo ridotto all’osso, che mostra solo le funzioni più importanti senza inutili orpelli. Il display è infatti un’unità OLED in scala di grigi da 0.63 pollici, ed è coperto da un vetro zaffiro per una maggiore resistenza ai graffi.

Sin dal lancio, il punto di forza della serie ScanWatch è stata la capacità di monitorare parametri vitali chiave come la frequenza cardiaca, il sonno e l’attività fisica, il tutto con un’elegante estetica da orologio classico e con un’autonomia di tutto rispetto, che per questo modello in particolare può arrivare fino a 30 giorni. Ora, con ScanWatch 2, Withings aggiunge il tracking della temperatura corporea 24 ore su 24, reso possibile dal nuovo modulo TempTech24/7 con sensore per la misurazione della temperatura cutanea e ambientale.

Questa funzione permette di tenere sotto controllo la temperatura di base e le sue fluttuazioni nel corso della giornata e della notte, fornendo indicazioni preziose per individuare eventuali stati febbrili in anticipo o per ottenere insight legati ad allenamento e recupero fisico. Altre novità chiave dello ScanWatch 2 sono il rilevamento automatico di oltre 40 tipologie di allenamento e un aggiornamento del sistema operativo proprietario HealthSense OS, oltre a funzioni avanzate per il monitoraggio della salute femminile.

Rimangono invece invariati i punti di forza del primo ScanWatch, come l’elettrocardiogramma per la rilevazione della fibrillazione atriale, il monitoraggio dell’ossigenazione del sangue con SpO2 e la completa suite di funzioni per il tracking del ciclo mestruale. Il tutto con un design elegante e raffinato che ricorda un tradizionale orologio analogico.

Per quanto riguarda prezzi e disponibilità, Withings ScanWatch 2 è già disponibile all’acquisto, al momento solo sullo store ufficiale del produttore, al prezzo consigliato al pubblico di 349,95 euro.

Withings ScanWatch Light è il modello più accessibile ed economico

Ad accompagnare ScanWatch 2 c’è ScanWatch Light, che ha come obiettivo quello di portare la formula vincente di ScanWatch ad un pubblico più ampio, con un prezzo più accessibile ma conservando le funzioni essenziali che caratterizzano la serie. Rispetto al modello top, ScanWatch Light rinuncia a monitoraggio della temperatura, ECG, notifiche per frequenza cardiaca irregolare, misurazione SpO2 e rilevamento dell’altitudine.

Tuttavia, sebbene le funzioni avanzate risultino effettivamente mancanti, questa versione economica mette a disposizione tutto il necessario per allenarsi e monitorare la propria salute con consapevolezza: tra le varie funzioni disponibili si annoverano il tracking di attività e del sonno, frequenza cardiaca e ciclo mestruale.

Si tratta dunque di una soluzione ideale per chi è interessato ad un dispositivo ibrido e allo stesso tempo elegante per il monitoraggio della salute quotidiana, senza la necessità delle funzioni più avanzate offerte dal più costoso ScanWatch 2. Così come per il fratello maggiore, anche questo modello riesce a garantire un’autonomia eccezionale fino a 30 giorni.

Trattandosi di un prodotto più economico – che inevitabilmente ha lo scopo di attirare anche il pubblico più giovane – l’azienda ha pensato di renderlo disponibile in varie combinazioni di colori e materiali: due con quadrante bianco e cassa in metallo color oro o argento, e una versione più sobria e stilosa con quadrante nero e cassa color argento.

Trattandosi dispositivo con funzioni ridotte rispetto al modello superiore, il prezzo di Withings ScanWatch Light è naturalmente inferiore ed è fissato a 249,95 euro. Al momento, come per l’altro modello, è disponibile esclusivamente sullo store ufficiale Withings.com, tuttavia non è da escludere che in futuro entrambi i modelli possano essere resi disponibili anche su altre piattaforme come Amazon o presso altri rivenditori autorizzati, magari anche fisici.

