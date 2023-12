Nonostante le offerte del Black Friday e del Cyber Monday siano ormai un ricordo, Amazon continua a proporre di tanto in tanto degli sconti piuttosto interessanti su prodotti singoli. È il caso di Samsung Galaxy Book3 360, un notebook portatile molto interessante, soprattutto ora che è in offerta su Amazon al suo minimo storico. Seguiteci per saperne di più.

Samsung Galaxy Book3 360 in offerta su Amazon al prezzo più basso

La configurazione di Samsung Galaxy Book3 360 scontata su Amazon oggi, 5 dicembre 2023, è la più piccola ed economica, quella equipaggiata con lo schermo Super AMOLED da 13,3 pollici, touchscreen con supporto alla S Pen (inclusa in confezione), con un processore Intel Core i5-1340P affiancato da una scheda grafica integrata Intel Iris XE, da 8 GB di RAM e da SSD da 256 GB. Così configurato, questo notebook di Samsung è in offerta al prezzo di 999 euro invece di 1.399 euro, la cifra più bassa mai raggiunta finora su Amazon.

Acquista subito Samsung Galaxy Book3 360 a 999 euro su Amazon

Vi ricordiamo che l’offerta potrebbe terminare in tempi brevi e che Amazon permette di effettuare i resi fino al 31 gennaio 2024 gratuitamente, periodo prolungato rispetto ai classici 30 giorni previsti di norma proprio in occasione delle offerte di Natale.

