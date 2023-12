Terminate le promozioni di Black Friday e Cyber Monday, complici anche le festività natalizie in arrivo, negozi fisici ed e-commerce continuano a lanciare nuove campagne promozionali. È il caso di MediaWorld, che ha messo a disposizione da qualche ora delle gift card da 50, 150 e 400 euro, in base alla spesa effettuata. Qui sotto vi spieghiamo come funzionano, come utilizzarle, quali sono i prodotti compatibili con la promozione e tutte le altre informazioni utili da sapere sulla campagna promozionale in questione, denominata “Da MediaWorld i tuoi desideri diventano realtà”.

Gift card in regalo da MediaWorld: i prodotti compatibili

È partita oggi, 1° dicembre 2023, la nuova promozione di MediaWorld che permette di ricevere delle carte regalo in base al totale della spesa effettuata, sia online che in negozio. “Da MediaWorld i tuoi desideri diventano realtà” è in vigore fino al 7 dicembre e funziona così:

gift card da 50 euro con una spesa di almeno 500 euro;

con una spesa di almeno 500 euro; gift card da 150 euro con una spesa di almeno 1000 euro;

con una spesa di almeno 1000 euro; gift card da 400 euro con una spesa di almeno 2000 euro.

Non tutti i prodotti acquistabili da MediaWorld permettono di ottenere le carte regalo; queste sono le esclusioni:

i prodotti Apple;

le console, Playstation VR2 e Playstation VR;

le Entertainment card;

i prodotti presenti nel Solo per oggi;

i componenti PC (si precisa che Hard Disk e SSD interni partecipano alla promozione);

i prodotti del Solo per il Weekend;

i prodotti presenti nel sito www.ricondizionati.mediaworld.it

i prodotti ceduti nell’ambito di abbonamenti (telefonia, internet, tv ecc.), le prevendite e le prenotazioni, i prodotti di editoria, i Gratta & Vinci, le polizze, liste nozze e similari (compleanno, Cresima ecc..), e tutti quegli articoli che rappresentano pin digitali, buoni, ricariche, cofanetti, carte regalo e tutti i servizi MediaWorld.

Le gift card di MediaWorld ricevute via e-mail a partire dal quindicesimo giorno successivo alla consegna dei prodotti per gli acquisti sul sito web, consegnate in casse nei negozi immediatamente se gli acquisti vengono effettuati nei punti vendita fisici, saranno spendibili da lunedì 8 gennaio al 31 gennaio 2024. Qui trovate il regolamento completo con i termini e le condizioni dell’offerta “Da MediaWorld i tuoi desideri diventano realtà.

Mentre nel link che segue trovate la pagina di MediaWorld dedicata dalla promozione in questione, in cui ci sono tutti i prodotti compatibili con la promozione divisi per categorie: dagli smartphone ai computer, passando per le TV, le cuffie, gli elettrodomestici e altri prodotti.

I prodotti con cui ottenere le gift card di MediaWorld (fino al 7 dicembre 2023)

Leggi anche: Partono le Offerte di Natale di NVIDIA: schede grafiche, notebook e PC in sconto e È già tempo di Offerte di Natale sull’Acer Store: sconti fino al 30%

Vi ricordiamo che per non perdere le offerte del momento potete iscrivervi al nostro canale Telegram Prezzi.tech o al canale WhatsApp PrezziTech, e seguirci sui nostri portali per spulciare le nostre pagine con le offerte per categoria.

Offerte per categoria