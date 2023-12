È il momento giusto per comprare i regali di Natale. Nonostante le offerte del Black Friday e del Cyber Monday siano terminate da giorni, vari negozi le hanno già rimpiazzate con gli sconti natalizi. È il caso di eBay che, proprio oggi, 4 dicembre 2023, ha lanciato un nuovo buono sconto che permette di risparmiare un bel po’ sull’acquisto di diversi prodotti tech, un’ottima occasione per non ridursi agli ultimi giorni rischiando di dover scendere a compromessi. Dunque, scopriamo subito come funziona e su quali dispositivi è compatibile questo nuovo coupon.

Nuovo coupon per le offerte di Natale 2023

Come si usa

È disponibile fino alle ore 23:59 del 20 dicembre il buono sconto in questione, che vale il 10% di sconto extra per un massimo di 50 euro di riduzioni per acquisto (usabile al massimo due volte per ogni utente, ottenendo così un risparmio massimo di 100 euro).

Il codice coupon da inserire è FESTE23, codice valido su tanti prodotti in vendita su eBay, tech e non solo, ma applicabile con una spesa minima di 20 euro.

Prodotti compatibili con il coupon

Fra i prodotti compatibili con questa nuova promozione di eBay ce ne sono diversi di elettronica di consumo: ad esempio gli smartwatch, i tablet, le cuffie e altro. Qui sotto ve ne segnaliamo alcuni ricordandovi che, in molti casi, le scorte sono piuttosto esigue, ragione per cui non è raro vadano presto esauriti, soprattutto i prodotti più scontati e ricercati.

I prezzi dei prodotti che seguono sono già scontati con il coupon FESTE23, codice da inserire al momento del pagamento.

Smartband, smartwatch e sportwatch in offerta

iPad, cuffie e altri prodotti tech in offerta

Questi erano solo alcuni dei prodotti in offerta su eBay compatibili con il buono sconto FESTE23, coupon che ricordiamo essere in vigore fino al 20 dicembre 2023 (incluso).

Tutti i prodotti in offerta compatibili col coupon FESTE23

