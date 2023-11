Microsoft ha da poco annunciato la nuova Windows 11 Insider Preview Build 23585 (Dev Channel), che si segnala per una novità piuttosto interessante per tutti gli utenti che — per usare un eufemismo — non apprezzano particolarmente le app preinstallate del sistema operativo di Redmond: aumenta il numero di quelle che possono essere disinstallate.

Windows 11 Insider Preview Build 23585: Cortana e le altre app disinstallabili

Per Microsoft, si tratta di un’inversione di tendenza: mentre in passato il produttore era stato piuttosto indulgente nel consentire agli utenti di disfarsi senza troppi grattacapi delle app fornite assieme al sistema operativo, la situazione era cambiata in maniera sostanziale con Windows 11: a partire da questa versione, era visibilmente cresciuto il novero delle app preinstallate che non è possibile rimuovere senza usare strumenti o sistemi particolari. Per fortuna, il nuovo aggiornamento vede Microsoft tornare su posizioni meno intransigenti.

Come riportato sul blog ufficiale del produttore in sede di presentazione dell’aggiornamento per il canale Dev, la Windows 11 Insider build 23585 introduce alcuni miglioramenti e ritocchi secondari, ma si segnala soprattutto per la possibilità offerta di disinstallare le seguenti app preinstallate: Fotocamera, Cortana, l’app Foto, l’app Persone e il client Desktop remoto (MSTSC).

La presenza di Cortana in questo elenco non costituisce esattamente una sorpresa: l’assistente aveva avuto un ruolo rilevante ai tempi di Windows 10, sopravvivendo anche al passaggio a Windows 11; da mesi, però, Microsoft ne sta preparando all’addio: l’annuncio era arrivato nel mese di giugno, ma già ad agosto c’erano stati i primi segnali concreti di superamento. Insomma, Cortana rappresenta ormai il passato per Microsoft, il futuro è tutto di Copilot.

Allo stato attuale, naturalmente, la disinstallazione delle app citate è possibile solo previa installazione della nuova build per gli Insider di Windows 11, tutti gli altri dovranno attendere l’arrivo della novità nel canale principale.

Windows 11 Insider Preview Build 23585: changelog

Con riguardo alla build in oggetto, si riportano i fix indicati nel registro delle modifiche:

[General] Fixed a few issues leading to explorer.exe crashes. [File Explorer] Fixed an issue causing the context menu to draw off screen when invoked using touch or pen on the side of your desktop. [Taskbar] Fixed the issue causing the purple Chat button to show up again on the taskbar after updating to Build 23580.

