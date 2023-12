Sono pensate per i gamer più esigenti le ASTRO A50 X, le nuove cuffie premium di Logitech poste al vertice della gamma. Sono wireless, dotate di una base di ricarica LIGHTSPEED e di varie funzioni per giocare, compresa la nuova tecnologia PLAYSYNC che garantisce un passaggio immediato fra diverse Xbox, PS5 e PC. Costano più di 400 euro, cifra che, assieme alle funzioni e alle caratteristiche tecniche che contraddistinguono queste nuove cuffie, le rende piuttosto esclusive.

Caratteristiche tecniche e funzioni delle Logitech ASTRO A50 X

Queste nuove cuffie di Logitech G sono dotate di driver da 40 mm in grafene che, secondo il produttore, garantiscono prestazioni audio superiori rispetto ai modelli precedenti: distorsione inferiore, maggiore accuratezza nella riproduzione del suono e precisione del tempo di trasmissione del segnale. Proprio il grafene, presente nel diaframma di queste cuffie, si dice garantisca una maggiore rigidità armonica, con bassi ricchi, e alti e medi chiari.

Grazie alla connettività HDMI 2.1 e USB-C le Logitech ASTRO A50 X sono in grado di riprodurre audio non compresso con una fedeltà fino a 24 bit. Elevata la qualità anche del microfono LIGHTSPEED, ad alta risoluzione a 16 bit e 48 kHz, omnidirezionale, con risposta in frequenza fra 60 e 20.000 Hz.

Molto utile anche la connettività wireless LIGHTSPEED e Bluetooth simultanea della base di ricarica che, ad esempio, permette di mixare l’audio del telefono alla chat di Discord durante i giochi.

Le Logitech ASTRO A50 X offrono anche diverse opzioni di controllo, sia classiche, che avanzate: oltre a gestire l’equalizzazione, anche parametrica (cioè che permette di controllare più parametri), sono configurabili la quantità di riverbero, la riduzione del rumore, il mixaggio dell’audio in uscita e altro ancora, sia tramite G Hub su PC che tramite l’app Logitech G per dispositivi Android e iOS.

Per il resto, sono delle cuffie che pesano 363 grammi che garantiscono una risposta in frequenza fra 20 e 20.000 Hz, sono compatibili con Dolby Atmos e audio spaziale Windows Sonic, audio 3D su PS5. L’autonomia dichiarata da Logitech è di 24 ore di riproduzione a 78 dB via HDMI 2.1 passthru e su HDMI 2.1; si ricaricano tramite la base dedicata o via cavo USB-C, entrambi presenti nella confezione.

Prezzo e disponibilità delle Logitech ASTRO A50 X

Le cuffie Logitech ASTRO A50 X sono acquistabili in preordine sul sito di Logitech G al prezzo di 409,99 euro nei colori bianco e nero e in tre differenti versioni legate alle piattaforme Xbox, PlayStation e PC/Mac. Saranno disponibili in Italia nella prima metà del 2024, anche su Amazon e presso altri rivenditori terzi.

