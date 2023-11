Spotify Wrapped e Apple Music Replay 2023 riassumono un anno di ascolti musicali

Il mese di dicembre è ormai alle porte, anche per il 2023 sta arrivando il momento di tirare le somme ed è proprio ciò che in queste ore hanno iniziato a fare Spotify con Wrapped e Apple Music con Replay.

Spotify Wrapped 2023, anche su desktop

Siete curiosi di ripercorrere gli artisti, i generi musicali, le canzoni e i podcast che avete ascoltato di più nel corso del 2023? A partire da oggi, è disponibile l’edizione 2023 di Spotify Wrapped, questa volta accessibile sia dall’applicazione mobile — per dispositivi iOS e Android — che da desktop servendosi del client web. Spotify ha optato per un rinnovamento stilistico, adottando quel formato in stile storie social cui tutti gli utenti sono ormai abituati.

Come al solito, Spotify riassume gli ascolti dell’utente per l’anno di riferimento e questa volta ci sono alcune simpatiche novità che rinnovano quest’apprezzata tradizione annuale. Se già da tempo gli utenti possono accedere ad una lista dei propri ascolti per artisti, generi, brani musicali e podcast, questa volta Spotify ha introdotto “Me in 2023”, con 12 personaggi — Vampire, Shapeshifter, Robotist, Fanatic, Cyclops, Collector, Mastermind, Alchemist, Luminary e Hypnotist — che possono essere associati agli utenti in base alle abitudini di ascolto di musica in streaming; ad esempio, Shapeshifter è l’utente che tende a cambiare continuamente artisti da ascoltare, mentre Alchemist è quello propenso a creare da sé le proprie playlist.

Una seconda novità e Sound Town, che associa una città all’utente in base agli ascolti e agli artisti più amati. Ad esempio, gli utenti di Mexico City dovrebbero essere grandi fan di Shakira, Peso Pluma e Bad Bunny.

Proseguendo, merita una menzione Top 5 Genres: i cinque generi più ascoltati dall’utente sono riassunti in un simpatico grafico a forma di sandwich. Invece, Top 5 Artists mostra i cinque artisti che avete ascoltato di più e, per ciascuno di essi, i mesi dell’anno in cui hanno accompagnato maggiormente le vostre giornate.

Your Artist Messages è un gradito ritorno e comprende messaggi dedicati agli utenti più fedeli da parte di artisti con un grande seguito, tra cui Taylor Swift, Bad Bunny, Peso Pluma, Dolly Parton, NewJeans, SZA e Jung Kook.

Infine, per artisti, autori e podcaster verrà resa disponibile una versione dedicata di Wrapped 2023.

Naturalmente, Spotify Wrapped non è solo un mucchio di statistiche con una grafica simpatica, ma anche un modo per stimolare le condivisioni sulle piattaforme social. Oltre a questo, l’esperienza Wrapped è stata rinnovata anche in termini di fruibilità: il feed dedicato trova posto nella schermata principale dell’app mobile e raccoglie tutte le funzioni dedicate, come ad esempio le playlist, il merchandising degli artisti più amati, i prossimi concerti e tanto altro. Spotify ha pensato bene di integrare Wrapped 2023 con AI DJ e Blend: quanto al primo, sarà disponibile solo nella prima settimana di lancio di Wrapped e guiderà gli utenti tra i propri contenuti più amati con commenti dedicati; il secondo riflette l’anima social di Spotify e prevede la possibilità di invitare i propri amici a creare un Blend coi brani preferiti di ciascuno, così da dare vita ad un’unica playlist condivisa.

Come sempre, Spotify utilizzerà Wrapped anche per celebrare gli artisti, le canzoni, gli album e i podcast più ascoltati con iniziative dedicate negli Stati Uniti e in giro per il mondo.

Per accedere alla vostra esperienza dedicata, potete installare la versione più recente di Spotify (Android, iOS) e aprire l’app, oppure cliccare su questo link per gustarvela dal client web.

Apple Music Replay è tornato

Replay è la risposta di Apple Music a Wrapped: raccoglie brani, artisti. album e altri contenuti più ascoltati ed è disponibile tramite la pagina web del servizio di streaming musicale di Cupertino.

Quest’anno Apple ha addirittura anticipato Spotify — ma di pochissimo —, senza tuttavia stravolgere l’esperienza di Replay: la proposta di Apple è più scarna e meno invitante da condividere in rete e per giunta non è neppure integrata nell’applicazione mobile, dove si sostanzia nella sola playlist dedicata.

Come in precedenza, Apple Music Replay adotta uno stile da storie social e raccoglie dati come tempi di ascolto, traguardi raggiunti (ad esempio, 1.000 canzoni nel corso dell’anno).

Senza ulteriori indugi, visitate replay.music.apple.com e accedete con la vostra Apple ID per scoprire il riassunto del vostro 2023 su Apple Music.

