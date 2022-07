Spotify ha da poco annunciato una nuova playlist che coinvolge gli utenti che hanno molti amici che utilizzano la popolare piattaforma di streaming musicale.

Ispirata dalla funzionalità “Blend”, la nuova playlist Friends Mix propone una serie di brani basati su ciò che è di tendenza nella propria cerchia di amici e viene generata automaticamente e mostrata nella sezione dedicata ai contenuti creati per l’utente.

Spotify lancia Friends Mix, ecco come funziona

Se la nuova playlist Friends Mix non compare automaticamente, Spotify suggerisce di effettuare i seguenti passaggi:

Digitare “Blend” nella scheda di ricerca su Spotify, quindi toccare “Invita” per selezionare un amico. Dopo che l’amico scelto avrà accettato l’invito, Spotify genererà la playlist Blend condivisa che includerà i brani consigliati che riflettono le preferenze e gusti musicali propri e quelli dell’amico, con la possibilità di vedere quali brani sono stati aggiunti per entrambi. Successivamente entrambi riceveranno una scheda di condivisione personalizzata per spargere la voce sui social e la playlist continuerà ad aggiornarsi quotidianamente. Dopo aver creato tre Blend con un amico apparirà la playlist Friends Mix nella sezione “Create per te”

Spotify sta introducendo la playlist Friends Mix dopo aver notato il crescente interesse degli utenti per ciò che i loro amici stanno ascoltando. Per ora questa funzionalità è disponibile solo per i dispositivi iOS e su Desktop.

