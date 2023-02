Con l’obiettivo di fornire all’utente un’esperienza di ascolto sempre più personalizzata, Spotify ha deciso di sfruttare gli ultimi progressi dell’intelligenza artificiale.

La piattaforma annuncia oggi la nuova funzionalità DJ che grazie agli ultimi progressi dell’IA porta la personalizzazione a un livello completamente nuovo su Spotify.

Spotify annuncia il DJ personale per migliorare i consigli di ascolto

Stando a quanto si legge nel comunicato di Spotify, il DJ personale conosce gli utenti e i loro gusti musicali così bene da poter scegliere cosa fargli ascoltare. Questa funzione inizialmente disponibile in versione beta offrirà una scaletta musicale curata insieme a commenti sui brani e sugli artisti che gli utenti dovrebbero gradire con una voce incredibilmente realistica.

Il DJ personale fornirà un flusso di brani scelti apposta per l’utente attingendo sia alla musica più recente che ai vecchi brani preferiti, aggiornando costantemente la scaletta in base al feedback dell’ascoltatore.

La nuova esperienza sulla popolare piattaforma sarà il frutto di una combinazione di fattori, a partire dalla tecnologia di personalizzazione di Spotify che offre una serie di consigli musicali basati su ciò che piace all’ascoltatore, fino all’IA generativa di OpenAI che Spotify mette nelle mani dei suoi redattori musicali per fornire loro strumenti più potenti in grado di offrire contenuti approfonditi sulla musica, gli artisti o i generi che l’utente sta ascoltando. A dar vita alle voci incredibilmente realistiche sarà una piattaforma vocale AI dinamica nata dall’acquisizione Sonantic.

Il DJ personale di Spotify è disponibile in versione beta in inglese a partire da oggi per gli utenti di Spotify Premium negli Stati Uniti e in Canada.

Per utilizzare il DJ personale basterà seguire i passaggi sottoelencati.

Andare nel proprio feed musicale sulla Home nell’app mobile Spotify sul dispositivo iOS o Android. Toccare “Riproduci” sulla scheda DJ. Il DJ di Spotify offrirà una scaletta di musica insieme a un breve commento sulle canzoni e sugli artisti, scelti apposta per l’utente. Se la selezione non dovesse piacere basterà premere il pulsante DJ in basso a destra per passare a un genere, artista o stato d’animo diverso.

A seguire trovate il video promozionale che introduce il DJ AI personale di Spotify.

