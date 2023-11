Geekom è un nome che gli appassionati di tecnologia che guardano con interesse al mercato dei mini PC hanno imparato a conoscere già da un po’ e adesso il brand taiwanese sta preparando il lancio di un nuovo prodotto che si preannuncia interessante: un nuovo mini PC — già mostrato nelle prime immagini — che debutterà a breve con APU AMD Ryzen serie 7000.

Mini PC Geekom con Ryzen 7000: immagini e caratteristiche

Al fine di creare attesa per questo nuovo mini PC — al seguente link trovate la nostra guida aggiornata sui migliori da acquistare —, Geekom ha pensato bene di mostrarlo in anteprima e di fornire le prime interessanti informazioni di natura tecnica.

Stando a quanto già reso noto dal produttore, questa nuova macchina sarà contraddistinta da una costruzione in metallo e da un form factor compatto: nella fattispecie, le dimensioni riportate sono di 112,4 x 112,4 x 37 mm.

Le prestazioni — come detto — saranno affidate a processori AMD Ryzen serie 7000, nella fattispecie il mini PC verrà proposto con Ryzen 7 7840S e Ryzen 9 7940HS. Trattasi di processori con potenza a sufficienza per gestire senza problemi tutte le operazioni, anche quelle un po’ più impegnative e — perché no — per concedersi anche un po’ di gaming (il tutto, naturalmente, rapportato alla categoria di riferimento).

Il nuovo mini PC di Geekom metterà sul piatto anche una dotazione di porte di tutto rispetto, a partire da due USB Type-C, una a 40 Gbps (verosimilmente Thunderbolt 3) e una a 10 Gbps, entrambe con supporto DisplayPort. Come mostrato dall’immagine, saranno presenti altresì porte due USB Type-A, due HDMI, una Ethernet 2.5 GbE e un lettore di schede SD.

Prezzo e disponibilità

Detto che il lancio in Cina è previsto per il mese prossimo, Geekom — che coi suoi mini PC ha preso parte anche alle offerte del Black Friday — non ha ancora svelato alcune informazioni essenziali, ovvero: il nome di questo nuovo mini PC, i suoi prezzi di listino e la data di arrivo effettivo sul mercato.

Potrebbe interessarti anche: Recensione GEEKOM AS 6: il Mini-PC con Ryzen 9 6900HX che può fare tutto e Recensione Geekom Mini IT13: troppa potenza per queste dimensioni

Infine, vi ricordiamo che per restare aggiornati su tutte le novità, potete seguirci anche sul nostro canale WhatsApp ufficiale.