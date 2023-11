Novembre è il mese in cui ogni anno si celebra la Giornata mondiale del diabete (World Diabetes Day) e, per l’occasione, è arrivato l’annuncio della nuova Withings Body Pro 2, una bilancia pesapersone piuttosto particolare per due caratteristiche ben precise: è la prima bilancia smart (al seguente link trovate la nostra guida aggiornata alle migliori) ad integrare un modem LTE e si segnala per la capacità di rilevamento precoce del diabete.

Withings Body Pro 2: una bilancia smart davvero avanzata

Withings Body Pro 2 si propone come la bilancia smart più avanzata del marchio — che ha recentemente rinnovato anche la propria proposta in ambito smartwatch —, che nel settore è molto conosciuto e apprezzato già da anni.

Sulla scia della Body Smart lanciata qualche mese addietro, anche il nuovo modello fa uso del sensore BIA per raccogliere dati su percentuale di grasso corporeo, muscoli e scheletro, in aggiunta ovviamente a quelli relativi al peso; ma la Body Pro 2 si spinge decisamente oltre, potendo determinare anche il valore dell’attività elettrodermica. Grazie a queste misurazioni, è possibile arrivare ad individuare precocemente la neuropatia periferica diabetica, una delle prime complicanze del diabete. La funzione in discorso — è bene precisarlo — non è disponibile out of the box, bensì richiede l’installazione di un modulo dedicato che viene messo a disposizione unicamente in presenza di una prescrizione medica.

A questo proposito, il produttore fa sapere che in futuro le funzionalità della Body Pro 2 potranno essere personalizzate proprio attraverso moduli dedicati, che serviranno ad esempio a facilitare il monitoraggio delle malattie croniche. A rendere possibile tutto ciò sarà una caratteristica tecnica che rende la nuova bilancia smart di Withings unica nel suo genere: il dispositivo non utilizza il Bluetooth o il WiFi, bensì un modem LTE per connettersi a Internet. In questo modo, potranno essere i medici stessi ad impostare la bilancia per i loro pazienti in modo che funzioni subito, eliminando la necessità di passaggi intermedi tramite app o altro. Al contempo, la connettività di rete potrà essere utilizzata dai medici anche per mostrare messaggi ai pazienti direttamente sul display di Body Pro 2.

Prezzo e disponibilità

Withings non ha ancora reso note informazioni sul prezzo di listino e sulla disponibilità della nuova Body Pro 2, che in ogni caso verrà commercializzata soprattutto a medici e organizzazioni sanitarie. Per maggiori dettagli, ecco il link al sito ufficiale.

