Alla base di una buona vita non può che esserci il benessere personale, che è dato dalla salute fisica e della salute mentale. E allo scopo di tenere una buona salute fisica e mentale sono di grande aiuto i dispositivi indossabili, che sono capaci di monitorare i nostri parametri vitali, fisici ed emotivi, fornendo talvolta delle analisi persino mediche e una lunga lista di suggerimenti su come vivere in modo sano e bene.

E in quest’ottica si inseriscono i prodotti di Withings, come smartwatch e bilance, che sono pensati per aiutarci quotidianamente a stare meglio e a condurre una vita di qualità superiore; è chiaro che i dispositivi indossabili non bastano per questo scopo, perché se fosse così saremmo tutti fisicamente atletici e felici, però possono essere degli strumenti di grande aiuto se utilizzati nel modo giusto e per questo ho voluto mettere alla prova Withings Body Smart+ e Withings Scanwatch, utilizzandoli per un po’ come compagni d’avventura. Vi racconto perciò quello che sono in grado di fare e come sono capaci di farlo.

Withings Body Smart+

Withings Body Smart+ è una bilancia smart solida e ben rifinita in vetro e plastica che consente di misurare e tenere traccia, tramite l’applicazione per smartphone, di alcuni parametri corporei, per cui è un un valido strumento per aiutare a tenere una buona salute fisica.

Previous Next Fullscreen

Io l’ho utilizzata per qualche settimana, in abbinata allo smartwatch, di cui però vi parlerò dopo, e devo dire che mi ha soddisfatto parecchio, seppur non sia la più completa della sua categoria, né in casa Withings e né fra la concorrenza. Permette, infatti, di misurare il peso, la massa magra, la massa d’acqua, l’indice di massa corporea, la massa ossea, la massa muscolare, la massa grassa e nient’altro; devo dire però che tutto quello che serve per tenere sotto controllo i propri parametri corporei c’è e poi che le sue misurazioni sono estremamente precise e affidabili, anche paragonate a quelle di strumenti medici e di prodotti simili ben più costosi.

Previous Next Fullscreen

Come ogni bilancia smart che si rispetti, poi, raccoglie tutti questi dati in trend, grafici e informazioni varie, con anche dei suggerimenti su come migliorarli, così da permetterne una visualizzazione sempre chiara, immediata e con uno storico a lungo termine. Dà anche la possibilità di esportare e condividere i dati tramite una specie di cartella clinica e con servizi esterni, di visualizzare i dati tramite il suo piccolo display e di sincronizzare ogni misurazione tramite Bluetooth o Wi-Fi, per cui non richiede il collegamento dello smartphone ogni qualvolta ci si voglia pesare. E, dulcis in fundo, l’autonomia, ovviamente variabile in relazione alla quantità e al tipo di pesate, è di circa un anno tramite 4 batterie mini-stilo sostituibili.

Withings Scanwatch

Withings Scanwatch è lo smartwatch di punta di Withings e si distingue dalla massa per via del design da orologio classico con lancette meccaniche nel cui interno si nasconde un cuore moderno e smart grazie a un piccolo display OLED e vari sensori. È costruito interamente in acciaio inossidabile ed è realizzato con rifiniture minuziose in ogni suo particolare, tanto da sembrare un orologio di lusso e ben più costoso.

Previous Next Fullscreen

Nonostante il design retrò, le dimensioni minuscole e qualche limite tecnico dovuto ad alcune mancanze, lui è uno smartwatch che funziona veramente bene e completo, in grado di fornire un sacco di dati sulla salute fisica e mentale: include, infatti, tutto ciò che ritroviamo di norma negli smartwatch, fatta eccezione per i pagamenti digitali tramite NFC, altoparlante, microfono, sensore di temperatura, GPS e display touch, oltre alle varie funzioni legate a queste cose; a parte queste cose elencate, lui possiede tutto il resto e quindi è capace di tenere traccia di respirazione, stress, ossigeno nel sangue, battiti cardiaci, di fibrillazioni atriali, elettrocardiogramma, sonno, pisolini, calorie, piani saliti tramite barometro, passi, distanza, allenamenti e varie altre cose.

Per di più, essendo uno smartwatch, supporta le notifiche dello smartphone, con la possibilità di visualizzarle tramite scorrimento sul piccolo display, la sveglia tramite vibrazione, l’accensione del display (sì piccolo ma luminoso, nitido e con persino la luminosità automatica) tramite rotazione del polso e i promemoria sull’attività fisica. Non sembra ma, come dicevo, è estremamente completo per avere dimensioni di 38 mm e peso di 58 g, un design classico e un aspetto generale sobrio. Non avendo un display touch, permette di muoversi all’interno dei suoi menù, per modificare impostazioni, avviare misurazioni e visualizzare le notifiche, attraverso il suo unico tasto fisico: questo supporta non solo una singola pressione ma anche una pressione prolungata e la rotazione, tutte azioni necessarie per scorrere, confermare e annullare le voci mostrate all’interno del piccolo display; e devo dire che il tutto funziona bene e che dopo averci preso la mano è piuttosto intuitivo e immediato.

Previous Next Fullscreen

Le informazioni raccolte e i dati registrati sono estremamente precisi e affidabili, sia rispetto a dispositivi medici che ad altri smartwatch, e l’unico appunto che mi sento di fargli è relativo al sonno, che di rado non viene registrato in modo corretto; a parte questa piccola cosa, da questo punto di vista lui risulta un prodotto ottimo e quindi l’ideale per chi vuole tenere sotto controllo la propria salute, soprattutto considerando anche l’ottima autonomia che gli permette di essere in funzione per 15-20 giorni di uso intenso con una sola ricarica (Withings ne dichiara 30, ma forse raggiungibili solo con un uso blando). Nonostante Withings Scanwatch sia pensato principalmente per la salute, supporta gli allenamenti, con anche il riconoscimento automatico, di diversi sport e quindi può essere un utile strumento pure per tenersi in forma: devo dire però che da questo punto di vista è assai limitato e senz’altro non il top perché non possiede un display grande e touch, non possiede tasti fisici programmabili, non possiede il GPS e supporta pochi sport, seppur registri diversi parametri.

Ed essendo lui pensato principalmente per il monitoraggio della salute supporta, e non sarebbe potuto essere diversamente, la registrazione dell’elettrocardiogramma, con anche la rilevazione della fibrillazione atriale: dà anche la possibilità di ricevere notifiche in caso di anomalie atriali, di esportare l’elettrocardiogramma in formato pdf e di raccogliere i dati sulla salute in una specie di report personale, come se fosse una sorte di cartella medica. In ultimo, una cosa che non mi è piaciuta per niente e che fa perdere un po’ valore al suo design classico è l’assenza della radioluminescenza sulle lancette fisiche: purtroppo le sue lancette non si illuminano al buio e questa cosa è abbastanza noiosa perché sono presenti e sempre visibili e sarebbe stato un bel plus poter controllare l’ora al buio, tipo di notte, con un rapido sguardo sullo smartwatch; invece, per farlo è necessario premere il pulsante fisico o ruotare il polso così da accendere il piccolo display OLED e questa cosa è un vero peccato, anche perché nel modello da 42 mm è presente e non comprendo davvero il motivo per cui non inserirla anche in questo più piccolino, che è sostanzialmente identico tolte le dimensioni.

Dove acquistare Withings Body Smart+ e Withings Scanwatch

Withings Body Smart+ e Withings Scanwatch non sono gli ultimi arrivati e sono disponibili sul mercato da un po’ di tempo, per cui sono acquistabili più o meno ovunque e in modo particolare sul sito ufficiale di Withings e su Amazon a prezzi abbastanza variabili: Withings Body Smart+ costa circa 99 euro e Withings Scanwatch costa circa 299 euro di base, ma i prezzi scendono di qualche decina di euro ogni tanto.

Acquista Withings Scanwatch su Amazon

Acquista Withings Body Smart+ su Amazon