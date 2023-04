Withings amplia la gamma di bilance intelligenti con un nuovo modello entry-level che offre interessanti funzionalità a un prezzo abbordabile.

La nuova bilancia Body Smart rimpiazza il modello Body+ e offre una modalità Eyes Closed che non visualizzerà il peso dell’utente sul display, ma l’app dell’azienda terrà traccia delle misurazioni.

La bilancia Withings Body Smart include la modalità Eyes Closed

La società afferma che quando la modalità Eyes Closed è attiva l’utente vedrà messaggi incoraggianti e motivanti oppure informazioni quotidiane come il conteggio dei passi, la qualità dell’aria e il meteo, piuttosto che gli schietti numeri.

La bilancia supporta fino a otto utenti, quindi è adatta per le famiglie numerose, inoltre il servizio in abbonamento Withings+ include una modalità per gli atleti, una per le donne in gravidanza e un’altra per i bambini.

Withings afferma che Body Smart offre misurazioni del peso accurate fino a 50 grammi come gli altri modelli della gamma e aggiunge che insieme all’analisi del peso e della composizione corporea, la bilancia può aiutare l’utente a tracciare metriche come la frequenza cardiaca, il grasso viscerale e l’età metabolica, grazie alla tecnologia di analisi dell’impedenza bioelettrica multifrequenza.

La società afferma che Body Smart sarà anche in grado di misurare il metabolismo basale (BMR) che monitora quante calorie si bruciano durante il riposo. La bilancia intelligente Withings Body Smart è disponibile a partire da oggi al prezzo di 100 dollari.

