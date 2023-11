Xiaomi non si stanca mai di aggiungere nuovi elementi al proprio già sconfinato ecosistema di prodotti smart e la new entry di queste ore si chiama Xiaomi Multi-function Camping Lantern. Si tratta — in parole povere — di una lampada multi-funzione smart pensata essenzialmente per i campeggiatori, ma che si presta a molteplici utilizzi, sia in interna che in esterna.

Xiaomi Multi-function Camping Lantern: caratteristiche e funzioni

Facendo seguito al lancio in terra natìa avvenuto nei mesi addietro, Xiaomi Multi-function Camping Lantern si affaccia finalmente in Europa debuttando in un paio di mercati e preparandosi a fare lo stesso anche in Italia.

Si tratta di una lanterna smart da campeggio composta da due parti: una lampada principale più grande, da tavolo, e una secondaria che si estrae letteralmente dal centro della prima. La lampada secondaria, grazie alle sue dimensioni ridotte, si presta ad essere appesa ovunque tramite il gancio in dotazione e si sdoppia anche come torcia. Gli utenti hanno facoltà di controllare la luminosità (da 6 a 230 lumen), la temperatura e il colore della luce emessa dalla lanterna — è RGB — tramite l’apposita manopola frontale, oppure direttamente dallo smartphone via Bluetooth grazie all’app Mi Home/Xiaomi Home.

Essendo pensata principalmente per un utilizzo all’esterno, non sorprende che la Xiaomi Multi-function Camping Lantern sia certificata IP54. Guardando alle specifiche tecniche, si segnala che il gadget misura 198 × 114 × 123mm e pesa circa 565 grammi. La lampada principale ha una batteria da 4.800 mAh, ricaricabile tramite la porta USB-C, mentre quella secondaria ha una batteria integrata da 800 mAh e si ricarica automaticamente quando viene inserita nell’apposito alloggiamento.

Prezzo e disponibilità

Nel momento in cui scriviamo, Xiaomi Multi-function Camping Lantern è disponibile all’acquisto in Germania e Francia. Per quanto riguarda l’Italia, il prodotto è già elencato sul sito ufficiale, ma non è ancora acquistabile. Il prezzo di listino è di 49,99 euro. Ecco il link diretto alla pagina dedicata:

Xiaomi Multi-function Camping Lantern su mi.com

