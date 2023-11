Si chiama Xiaomi SU7 ed è la prima auto elettrica del colosso cinese della tecnologia, oramai da diversi mesi al centro di un costante flusso di indiscrezioni.

Di recente Xiaomi ha richiesto una licenza di vendita per il suo primo veicolo elettrico in Cina, auto che sarà prodotta da Beijing Automotive Industry Holding Co. Ltd (BAIC), azienda che realizza anche automobili Mercedes-Benz.

Le prime immagini di Xiaomi SU7

In Cina ogni auto deve essere approvata dall’autorità di regolamentazione locale prima di essere immessa sul mercato e il Ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione (MIIT) pubblica ogni mese l’elenco dei veicoli che passano attraverso il processo di omologazione, svelando così design e caratteristiche tecniche di auto che ancora non sono state presentate ufficialmente.

Xiaomi SU7 è una berlina elettrica lunga 4.997 mm, larga 1.967 mm e alta 1.455 mm e sarà commercializzata con ruote da 19 e 20 pollici e in due varianti, con sistema Lidar (installato nel parabrezza anteriore) e senza.

Tra le altre caratteristiche vi saranno due versioni per quanto riguarda il propulsore (RWD da 220 kW e AWD da 495 kW), i pacchetti batteria realizzati da BYD e CATL, una velocità massima di 210 Km/h o 265 Km/h (a seconda della versione), vari allestimenti, un sistema di infotainment basato su HyperOS.

Xiaomi ha in programma di commercializzare tre diversi modelli della sua prima auto elettrica, ossia SU7, SU7 Pro e SU7 Max e la produzione di quello con 4 porte e 5 posti sarà avviata nel dicembre 2023 mentre le consegne dovrebbero iniziare già a febbraio del prossimo anno.

Mentre la commercializzazione in Cina della prima auto elettrica di Xiaomi è già stata confermata, non è ancora chiaro se Xiaomi Su7 arriverà anche nei mercati europei. Resta inoltre da scoprire la fascia di prezzo nella quale si andrà a posizionare la prima auto del colosso asiatico, aspetto di fondamentale importanza per un suo eventuale successo.

