Xiaomi ha lanciato la nuova serratura intelligente Smart Door Lock 2 che rispetto al precedente modello è più silenziosa grazie al corpo completamente automatico che permette di aprire e chiudere la porta senza utilizzare la maniglia, in quanto adotta una linguetta di bloccaggio a rimbalzo automatico. Ecco i dettagli di questo nuovo prodotto per la smart home.

Caratteristiche della serratura intelligente Xiaomi Smart Door Lock 2

La serratura Xiaomi Smart Door Lock 2 può essere sbloccata tramite lo scanner di impronte digitali integrato in meno di 0,5 secondi con tassi di errore dello 0,001% e tassi di rifiuto dello 0,52%.

Tuttavia è possibile sbloccare la serratura anche tramite NFC utilizzando dispositivi Xiaomi compatibili come Redmi Note, Xiaomi Mix 4 e Xiaomi Smart Band 8, oltre che utilizzando password temporanee e a lungo termine, Bluetooth e la chiave fisica.

Il dispositivo è controllabile tramite l’app Xiaomi che permette di ricevere notifiche ad esempio quanto la porta è aperta, oppure quando la batteria si sta esaurendo. Il dispositivo può funzionare fino a 12 mesi a temperature comprese tra -25 e 55°C.

La nuova serratura intelligente di Xiaomi si integra con l’ecosistema per la casa intelligente Mijia consentendo di collegare dispositivi compatibili, ad esempio per fare in modo che le luci e il riscaldamento si accendano quando si arriva a casa.

Altre caratteristiche includono un campanello integrato e una modalità di emergenza che permette di attivare una chiamata a un numero preimpostato premendo lo scanner delle impronte digitali.

Disponibilità e prezzi della serratura intelligente Xiaomi Smart Door Lock 2

Xiaomi Smart Door Lock 2 è attualmente preordinabile in Cina tramite Youpin al prezzo di crowdfunding di 1.299 yuan (circa 166 euro). La campagna terminerà il 10 dicembre, dopodiché il prodotto verrà venduto al prezzo di listino di 1.399 yuan (circa 179 euro).

Al momento non abbiamo informazioni in merito a una eventuale commercializzazione del prodotto in altri mercati.

