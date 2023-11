Il preannunciato evento di consegna di Tesla Cybertruck assume sempre più i contorni dell’ennesima trovata in perfetto stile Musk: stando alle parole pronunciate da un alto dirigente del costruttore statunitense, il numero di veicoli elettrici che verranno consegnati ai legittimi proprietari sarà — estremamente — ridotto.

Se da una parte è verosimile che in questi giorni al centro dei pensieri di Elon Musk ci sia SpaceX — col secondo lancio di Starship che, tutto considerato, è stato un successo — molto più di Tesla, dall’altra parte è innegabile come Cybertruck sia forse il veicolo elettrico più atteso del decennio, anche e soprattutto per via delle aspettative elevatissime che la stessa casa madre ha creato, anno dopo anno. Per questo motivo è impossibile nascondere la delusione di fronte alle parole pronunciate nel corso di un’intervista in Messico da Javier Verdura, direttore dell’area design di Tesla: stando a quanto si evince dalle sue dichiarazioni, l’imminente evento di consegna di Tesla Cybertruck ad Austin (Texas) sarà per pochi — pochissimi — intimi. Insomma, i milioni di potenziali clienti in giro per il mondo potrebbero essere costretti a rivedere le proprie aspettative, in quanto i tempi di attesa potrebbero prolungarsi ancora.

Come riportato dalla testata messicana Milenio nella giornata di venerdì, Javier Verdura ha parlato nel corso di un evento a Monterrey, ripercorrendo i successi di Tesla e azzardando una previsione: secondo il dirigente, attorno al 2026 si consumerà il sorpasso dei veicoli elettrici nei confronti di quelli a motore endotermico. Guardando al futuro più prossimo, poi, il dirigente ha speso poche parole anche sul Cybertruck Delivery Day del 30 novembre 2023, riferendo testualmente che “Consegneremo i primi dieci”.

Beninteso, Verdura non si è addentrato nei dettagli dell’evento, al quale ha dedicato giusto una rapida battuta, ma — considerando la sua posizione in Tesla e la conseguente credibilità di quanto riferito — quel numero così esiguo è più che sufficiente a smorzare ancora una volta l’entusiasmo.

Del resto, Tesla non è nuova a strategie di questo tipo: all’evento analogo organizzato per la Model 3 nel 2017 erano state consegnate appena 30 vetture e in questo caso parliamo di un veicolo decisamente più esclusivo. Insomma, tra non molto le consegne di Cybertruck — atteso ormai dal 2019 — dovrebbero finalmente entrare nel vivo.

