Nelle scorse ore Elon Musk, CEO di Tesla, ha visitato lo stabilimento di produzione tedesco dell’azienda noto come Giga Berlin e ha sfruttato l’occasione per fornire alcuni dettagli sui programmi di questa popolare casa automobilistica.

In particolare, l’eccentrico miliardario si è soffermato sui piani per l’estetica dell’impianto (che sarà abbellito) e, cosa ben più interessante, sul progetto di Tesla di realizzare un’auto elettrica da 25.000 dollari per il mercato di massa.

Elon Musk e Tesla hanno grandi progetti per Giga Berlin

Elon Musk spesso visita gli stabilimenti di produzione di Tesla per verificare lo stato di avanzamento della produzione e delle operazioni, incontrando anche vari membri del team, compresi quelli che hanno la responsabilità di gestire la produzione.

Ebbene, durante la visita nello stabilimento di Berlino il CEO di Tesla pare abbia detto che l’azienda costruirà un veicolo elettrico da 25.000 dollari in tale impianto.

Il veicolo in questione, che Tesla ha in programma di produrre da diversi anni, sarebbe in grado di raggiungere un nuovo settore di clienti, ossia quelli che non sono disposti a spendere più di 30.000 dollari per acquistare una nuova auto elettrica.

Stando alle indiscrezioni, il veicolo elettrico da 25.000 dollari di Tesla sarà costruito in diversi mercati, tra cui Cina e Messico e la rivelazione di Musk che sarà prodotto anche a Berlino conferma che l’azienda mira a commercializzarlo pure nei Paesi europei.

Stando agli addetti ai lavori, tale nuova auto elettrica potrebbe fare il proprio esordio ufficiale sul mercato già nel corso del prossimo anno e potrebbe avere un design ispirato a quello di Tesla Cybertruck.

Sarà interessante scoprire quale accoglienza riceverà tale veicolo una volta che sarà disponibile: con un prezzo di 25.000 dollari (o euro), infatti, potrebbe divenire una valida alternativa a tante auto elettriche (e anche con motore “tradizionale”) della concorrenza.

