Tesla ha reso noto di avere completato l’elenco dei partecipanti al primo evento di consegna di Tesla Cybertruck, attesa nuova auto elettrica del popolare brand di proprietà di Elon Musk.

Ad annunciare l’imminente invio degli inviti di partecipazione a tale evento è stato nelle scorse ore Martin Viecha, responsabile delle relazioni con gli investitori di Tesla, con un post su X.

Si avvicina il momento dell’esordio ufficiale di Tesla Cybertruck

Stando a quanto è stato svelato da Viecha, l’estrazione dei partecipanti tra tutti gli aventi diritto è stata completata e presto i fortunati vincitori saranno avvisati.

Viecha ricorda agli estratti che se non sanno da chi farsi accompagnare possono sempre portare un altro membro della comunità che non ha avuto la stessa fortuna di essere sorteggiato.

L’evento per la consegna dei primi modelli di Tesla Cybertruck è in programma per giovedì 30 novembre 2023, presso lo stabilimento Gigafactory Texas e, così com’è avvenuto in passato per altre iniziative simili, anche in questo caso l’appuntamento dovrebbe essere trasmesso in diretta streaming (al momento non vi sono dettagli ufficiali al riguardo).

La pagina dedicata all’evento sul sito ufficiale del produttore fornisce alcuni interessanti promemoria per coloro che avranno la fortuna di prendervi parte, come la non trasferibilità degli inviti (sebbene i partecipanti potranno essere accompagnati da un ospite) e l’avviso che gli estratti saranno appositamente informati attraverso un’email.

A poche settimane dall’evento ancora i dettagli relativi alla dotazione tecnica di Tesla Cybertruck sono sconosciuti e sono in tanti che seguiranno l’appuntamento del 30 novembre proprio con la speranza di scoprire cosa il produttore ha studiato per tale veicolo.

Nell’attesa, gli avvistamenti di Tesla Cybertruck sulle strade statunitensi si sono fatti sempre più frequenti nelle ultime settimane (qui ne trovate un esempio).

Una curiosa clausola per i primi acquirenti

E sempre a proposito di questo veicolo, pare che chi acquisterà Tesla Cybertruck per il primo anno non potrà rivenderlo a terzi senza la preventiva autorizzazione da parte del produttore.

Ciò in virtù di una clausola che obbliga coloro che acquisteranno l’auto a tenerla per almeno un anno, salvo il verificarsi di condizioni eccezionali che dovranno tuttavia essere preventivamente approvate dal produttore.

A quel punto Tesla avrà il diritto di riacquistare il veicolo e, nel caso in cui non dovesse farlo, sarà possibile procedere alla vendita a terzi.

Leggi anche: prime consegne a novembre per Tesla Cybertruck ma trimestre peggiore del previsto