Col via libera alle offerte della Settimana del Black Friday di Amazon di oggi, venerdì 17 novembre 2023, è ufficialmente iniziato il periodo di sconti pre-natalizio. I prodotti disponibili in offerta sono tanti, specie i dispositivi di elettronica di consumo, che anche quest’anno sono fra le categorie di prodotti maggiormente interessate dagli sconti. Qui ci soffermiamo tuttavia sui notebook, su quelli di fascia media e bassa per la precisione, proponendovi 3 portatili di MSI disponibili a ottimi prezzi. Ecco tutti i dettagli.

Notebook MSI in offerta per il Black Friday 2023 di Amazon

C’è tempo fino al 27 novembre 2023, giorno effettivo del Cyber Monday che chiuderà questi dieci giorni di offerte, per approfittare dei 3 notebook MSI disponibili in offerta su Amazon per la Settimana del Black Friday 2023. Ma, come sempre, ricordiamo che non è raro che i prodotti esauriscano prima, soprattutto in caso di offerte particolarmente allettanti e di dispositivi piuttosto richiesti, fattori che potrebbero far sì che le scorte esauriscano in poco tempo. Ragion per cui, se trovaste il notebook che fa al caso vostro, non pensateci troppo.

MSI Modern 14 con Intel Core i3 e i7 12a Gen

Il primo notebook che vi segnaliamo è MSI Modern 14, un portatile economico disponibile in varie versioni, due delle quali particolarmente interessanti: quella con Intel Core i3-1215U e scheda grafica integrata UHD Graphics e il modello con Intel Core i7-1255U con la Iris Xe Graphics.

Si tratta di un portatile dotato di uno schermo IPS da 14″ in 16:9 con risoluzione Full HD e frequenza di aggiornamento di 60 Hz, equipaggiato con unità SSD da 512 GB e con 8 e 16 GB di RAM DDR4, rispettivamente.

In occasione della Settimana del Black Friday partita oggi, venerdì 17 novembre 2023, è in offerta ai prezzi che seguono:

MSI Modern 15 con Intel Core i5 12a Gen

Passiamo a MSI Modern 15, un notebook che fa parte della stessa serie citata, ma con una dotazione leggermente diversa, a partire dallo schermo, come intuibile, un IPS da 15,6″ con risoluzione Full HD e refresh rate da 60 Hz. Cambia anche il processore, in questo caso un Intel Core i5-1235U con al fianco una scheda grafica integrata Iris Xe Graphics. Per quanto riguarda invece le memorie, troviamo un SSD da 512 GB e 8 GB di RAM DDR4.

MSI Modern 15 così configurato costa 499 euro invece di 849 euro su Amazon con gli sconti della Settimana del Black Friday, prezzo che rimarrà tale fino a lunedì 27 novembre 2023, come anticipato.

MSI Prestige 13 Evo con Intel Core i7 13a Gen

Il più pregiato e costoso del lotto è MSI Prestige 13 Evo, un portatile che, comunque, supera appena i 1.000 euro grazie agli sconti del Black Friday di Amazon, essendo così un’ottima scelta per vari tipi di utilizzo, soprattutto in rapporto al prezzo di vendita.

Si tratta di un notebook dotato di uno schermo IPS da 13,3″ in 16:10 con risoluzione Full HD+ con copertura dello spazio colore sRGB del 100%, equipaggiato con un processore Intel Core di tredicesima generazione i7-1360P, affiancato a una scheda grafica integrata Intel Iris Xe Graphics. Questione memorie, ci sono 16 GB di RAM LPDDR5 e un’unità SSD da 1 TB.

MSI Prestige 13 Evo, in questa versione white così configurato, è disponibile in offerta su Amazon a 1.199 euro invece di 1.399 euro per il Black Friday 2023, offerta che ricordiamo essere valida fino al 27 novembre 2023, salvo esaurimenti delle unità disponibili.

In copertina c’è il modello da 14″, di cui trovate la nostra recensione qui

Questi erano i notebook di MSI di fascia economica e media da acquistare in occasione della Settimana del Black Friday citata. Ma prima di salutarci, vi ricordiamo che, proprio per questo periodo di sconti, Amazon dà la possibilità ai clienti di effettuare gratuitamente i resi fino al 31 gennaio 2024, periodo molto più esteso rispetto alla norma, cioè i classici 30 giorni previsti. Inoltre, tenete conto anche che l’azienda garantisce dei rimborsi nel caso in cui i prezzi dei prodotti acquistati in questo periodo di offerte scendano ulteriormente su Amazon.

Leggi anche: Migliori notebook del mese di MSI: ecco i nostri consigli e Miglior smartphone: la nostra classifica di Novembre 2023

Vi ricordiamo che per restare al passo con le offerte del momento e per non perdervi nemmeno una promo del Black Friday e del Cyber Monday, vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram Prezzi.tech o al nostro canale WhatsApp PrezziTech, seguirci sui nostri portali e spulciare le nostre pagine con le offerte per categoria.